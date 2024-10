Google prépare une révolution : la recherche dans les vidéos bientôt possible !

Google ne cesse d’étendre ses fonctionnalités de recherche, et il semblerait que les vidéos soient désormais au centre de leurs préoccupations. Une récente analyse de l’APK de l’application Google Android suggère que la firme de Mountain View travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui pourrait bien changer notre façon de rechercher des informations dans les vidéos.

Baptisée « Search this video » (Rechercher dans cette vidéo), elle permettrait aux utilisateurs de trouver facilement un contenu spécifique au sein de n’importe quelle vidéo visionnée sur leur smartphone.

Actuellement, Google propose des options limitées pour la recherche dans les vidéos. On peut utiliser AI Overview pour lancer une recherche à partir d’un enregistrement vidéo, ou encore la fonction « ask about this video » de Gemini lors du visionnage de vidéos YouTube. Cependant, cette nouvelle fonctionnalité promet une approche plus universelle, permettant aux utilisateurs de rechercher dans n’importe quelle vidéo, quelle que soit sa source.

Des références à cette nouvelle méthode de recherche ont été découvertes dans la version 15.39.39.29.arm64 de l’application Google Android. On y trouve notamment une chaîne de texte mentionnant explicitement « Search this video » en relation avec « omnient », le nom de code de Google pour Entourer pour chercher. De plus, une nouvelle icône faisant référence à omnient et à la lecture vidéo a également été repérée.

Un potentiel énorme, mais des questions en suspens

Bien que la fonctionnalité ne soit pas encore active, son potentiel est considérable. Elle pourrait permettre aux utilisateurs de rechercher dans les vidéos qu’ils ont eux-mêmes enregistrées, dans les vidéos intégrées sur des sites Web, et même dans les vidéos sur des plateformes comme YouTube. Cette polyvalence serait un atout majeur, offrant aux utilisateurs un moyen unifié et pratique de trouver des informations dans les vidéos.

Cependant, il est important de tempérer nos attentes jusqu’à ce que nous voyions la mise en œuvre de cette fonctionnalité. Plusieurs questions restent sans réponse. Fonctionnera-t-elle au sein des applications de réseaux sociaux où les vidéos sont omniprésentes ? Sera-t-elle compatible avec tous les appareils Android prenant en charge « Entourer pour chercher », ou seulement avec les modèles phares ? Bien que cette fonctionnalité soit la bienvenue, sa mise en œuvre pourrait poser des défis techniques.

Un avenir prometteur pour la recherche vidéo sur Google

La perspective d’une fonctionnalité de recherche vidéo universelle est enthousiasmante. Elle pourrait considérablement améliorer notre capacité à trouver des informations spécifiques dans les vidéos, nous faisant gagner du temps et des efforts. Il sera toutefois intéressant de voir comment Google relèvera les défis potentiels, tels que la compatibilité avec les applications tierces et la garantie de résultats de recherche précis.

L’avenir de cette fonctionnalité s’annonce prometteur, et nous sommes impatients de voir comment elle évoluera.