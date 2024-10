Raspberry Pi lance sa caméra IA : la vision artificielle à la portée de tous

Célèbre pour ses ordinateurs monocartes abordables, Raspberry Pi, a annoncé une nouvelle caméra d’intelligence artificielle. La société s’est lancée dans l’intelligence artificielle au début de l’année avec l’arrivée de son kit d’intelligence artificielle en juin.

« Le kit d’intelligence artificielle est un matériel extrêmement puissant, capable d’effectuer treize billions d’opérations par seconde », écrit Naush Patuck sur le blog de l’entreprise. « Mais il n’est compatible qu’avec le Raspberry Pi 5 et nécessite un module de caméra séparé pour capturer des données visuelles ».

C’est là que la caméra IA entre en jeu.

Spécifications et utilisations de la caméra IA pour le Raspberry Pi

La caméra est basée sur un capteur d’image Sony IMX500 de 12 mégapixels et intègre un accélérateur d’IA. Il dispose de deux modes de capteur : 4 056×3 040 pixels à 10 images par seconde et 2 028×1 520 pixels à 30 images par seconde.

Elle est de la même taille que la caméra non IA du Raspberry Pi, le Camera Module 3, soit 25 x 24 mm. La caméra est équipée d’une mise au point manuelle et d’un champ de vision de 78 degrés.

La caméra est gérée par une puce de microcontrôleur RP2040, ce qui signifie que le Raspberry Pi hôte ne sera pas encombré par le traitement visuel. Le Raspberry Pi n’est donc pas accaparé par le traitement visuel et reste libre pour toute autre opération.

Les outils d’intelligence artificielle de Sony seront à la disposition des utilisateurs et la caméra peut également être connectée à tous les Raspberry Pis via des câbles ruban de caméra.

Il est équipé de MobileNet-SSD, un logiciel de détection d’objets qui fonctionne en temps réel.

Si les Raspberry Pi se sont avérés populaires auprès des amateurs et des écoles au fil des ans, environ 72 % de leurs ventes sont aujourd’hui industrielles. La caméra devrait être encore plus populaire sur ce marché.

« Nous avons été inspirés par les incroyables projets d’IA que vous avez construits au fil des ans avec le Raspberry Pi, et votre travail acharné et votre inventivité nous encouragent à investir dans les outils qui vous aideront à aller plus loin », conclut le billet de blog. « L’arrivée du kit d’IA, et maintenant de la caméra d’IA, ouvre un tout nouveau monde d’opportunités pour l’IA visuelle de haute résolution, à haute fréquence d’images et de haute qualité : nous ne savons pas ce que vous allez construire avec eux, mais nous sommes sûrs que ce sera génial ».

La nouvelle caméra du Raspberry Pi est disponible en précommande dès maintenant. Elle est vendue au prix de 80,40 euros et devrait être livrée à la mi-octobre.