Windows 11 : Reprogrammez la touche Copilot selon vos envies

Microsoft avait annoncé il y a quelques temps que la plupart des nouveaux claviers pour PC sous Windows 11 seraient équipés d’une touche Copilot dédiée. Cette décision avait suscité de nombreuses critiques, beaucoup d’utilisateurs jugeant inutile d’ajouter une touche pour une seule fonctionnalité que beaucoup n’utiliseraient pas.

Face à cette levée de boucliers, Microsoft a finalement annoncé le déploiement d’une mise à jour pour les membres du programme Windows Insiders, permettant de reprogrammer la touche Copilot pour d’autres usages… avec quelques restrictions toutefois.

Par défaut, la touche Copilot continuera de lancer l’application d’assistance IA de Microsoft, Copilot, sur les ordinateurs où elle est installée. Mais à partir de la version Windows 11 Insider Preview Build 22635.4225 (canal bêta), les utilisateurs pourront reprogrammer la touche pour lancer une autre application.

Attention toutefois, seules les applications packagées et signées au format MSIX pourront être configurées, Microsoft justifiant cette limitation par des « exigences de sécurité et de confidentialité pour protéger les clients ».

La touche Copilot est disponible sur de nombreux ordinateurs portables de différents fabricants, notamment Dell, Microsoft, HP, ASUS et Lenovo. La touche Copilot ne fonctionne que sur les ordinateurs où Copilot est installé ; sinon, elle ouvre Windows Recherche. Dans les systèmes d’exploitation comme Linux, elle fonctionne actuellement comme la touche F23, qui est généralement inutilisée. Dans ce cas, les utilisateurs peuvent configurer des raccourcis clavier personnalisés pour reprogrammer eux-mêmes les touches. Une fois que les Insiders auront testé la fonctionnalité et qu’elle sera stable, elle devrait être mise à la disposition des utilisateurs réguliers dans une mise à jour.

Comment reprogrammer la touche Copilot ?

Pour personnaliser l’application lancée par la touche Copilot, il suffit d’ouvrir l’application Paramètres et de naviguer vers la zone « Saisie de texte » dans la section « Personnalisation ».

Cette fonctionnalité est actuellement déployée auprès des testeurs bêta, mais devrait être intégrée aux versions stables de Windows 11 dans un proche avenir. Bien que Microsoft ait déjà proposé des fonctionnalités aux Windows Insiders qui n’ont jamais vu le jour, il semble peu probable que ce soit le cas pour cette reprogrammation de la touche Copilot, tant la demande des utilisateurs est forte.

Cette décision de Microsoft est une victoire pour les utilisateurs qui réclamaient plus de flexibilité dans l’utilisation de leur clavier. Elle montre également que la firme de Redmond est à l’écoute des retours de sa communauté et prête à adapter ses produits en conséquence.

Outre la fonction de reprogrammation des touches Copilot, la dernière Build de Windows 11 Insider Preview comprend également d’autres améliorations et correctifs. L’Explorateur de fichiers permet désormais de partager du contenu vers des appareils Android via le menu contextuel, à condition que l’application Lien avec Windows soit installée et configurée. La mise à jour résout également plusieurs problèmes, comme le dysfonctionnement du panneau emoji et le fait que le Gestionnaire des tâches ne réponde plus lorsqu’on passe d’un thème à l’autre. Pour accéder aux builds, les utilisateurs doivent s’inscrire au programme.