Huawei MatePad Pro 12.2 et MatePad 12 X : Le confort visuel avant tout avec la technologie PaperMatte

Huawei mise sur le confort visuel avec ses nouvelles tablettes équipées de la technologie d’écran PaperMatte. Cette technologie unique offre une expérience de visionnage proche de celle du papier, réduisant les reflets et la fatigue oculaire.

Huawei MatePad Pro 12.2 : l’élégance et la performance réunies

La Huawei MatePad Pro 12.2 arbore un écran Tandem OLED PaperMatte de 12,2 pouces à l’avant. Ce modèle haut de gamme, le MatePad Pro 12.2, atteint une luminosité maximale de 2 000 nits, ce qui en fait l’écran de tablette le plus lumineux du marché selon Huawei.

Grâce à des technologies anti-scintillement et anti-reflet à l’échelle nanométrique, cet écran offre une expérience visuelle analogue à celle du papier, réduisant la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée. Huawei affirme que la tablette a obtenu plusieurs certifications attestant de son confort visuel.

À l’arrière on retrouve un dos en finition noire classique ou Premium Gold, inspirée des fibres naturelles de tissu, pour une texture soyeuse. Avec un poids de 508 grammes et une épaisseur de seulement 5,5 mm, cette tablette est à la fois légère et fine.

La MatePad Pro est livrée avec le clavier HUAWEI Glide, qui intègre un stylet 2 en 1 rechargeable directement sur le clavier. Les outils de création numérique, tels que l’application GoPaint avec ses pinceaux éclaboussures, permettent de laisser libre cours à votre créativité. Le moteur de peinture FangTian 2.0 prend en charge des toiles ultra-larges en 8K. Le clavier ne pesant que 420 grammes, l’ensemble complet est plus léger que la plupart des ordinateurs portables fins.

Une autonomie impressionnante

La tablette est équipée d’une batterie de 10 100 mAh, offrant une charge complète en 55 minutes grâce à la charge rapide SuperCharge de 100 W. En mode économie d’énergie, la tablette peut rester en veille jusqu’à 380 jours, selon Huawei.

La version noire, dotée de 256 Go de stockage, est proposée à 849,99 euros, tandis que le modèle Premium Gold, avec 512 Go de stockage, coûte 999,99 euros.

Huawei MatePad 12 X : un écran PaperMatte abordable et polyvalent

La deuxième nouvelle tablette de Huawei, la MatePad 12 X, utilise également la technologie d’écran PaperMatte, mais avec une luminosité maximale de 1 000 nits. Son écran de 12 pouces offre une résolution de 2800 x 1840 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il prend également en charge le stylet M Pencil de Huawei.

Équipée de six haut-parleurs, cette tablette est idéale pour regarder des vidéos et se décline en plusieurs couleurs. Les deux tablettes seront livrées avec la nouvelle application GoPaint de Huawei. La MatePad 12 X est proposée avec 512 Go de stockage et un étui clavier inclus dans la boîte, au prix de 649,99 euros.

Un marché concurrentiel

Les tablettes Huawei entrent sur un marché déjà bien rempli, occupé non seulement par d’excellents modèles d’iPad d’Apple, mais aussi par une gamme de tablettes Android attrayantes. Comme les smartphones Huawei, les nouvelles tablettes MatePad ne sont pas équipées de Google Play, ce qui limite leur attrait pour certains utilisateurs.

Malgré cela, Huawei propose avec ses nouvelles tablettes MatePad une alternative intéressante, notamment pour les utilisateurs sensibles à la fatigue oculaire. La technologie d’écran PaperMatte, combinée à des caractéristiques techniques solides, pourrait bien séduire ceux qui recherchent une expérience de lecture et de visionnage confortable sur tablette.