Vivo V40e : Un milieu de gamme élégant et puissant avec une batterie XXL

Vivo continue de renforcer sa présence en Inde avec des smartphones spécialement conçus pour répondre aux besoins du marché local. Après avoir lancé deux autres modèles de la série V40 ces dernières semaines, Vivo se prépare à lancer un appareil légèrement plus abordable : le Vivo V40e.

Bien qu’il soit moins cher que les précédents V40, le V40e possède un atout unique : il sera le smartphone le plus fin de Vivo avec une batterie de 5 500 mAh, selon la marque elle-même. Le lancement en Inde est prévu pour la fin du mois de septembre, selon MySmartPrice.

Même si le prix n’a pas encore été annoncé, nous avons déjà quelques informations sur la couleur et les spécifications du V40e. Il devrait être disponible en au moins une couleur : Royale Bronze. D’autres options de couleurs sont attendues lors de l’annonce officielle.

Côté spécifications, le Vivo V40e semble être un milieu de gamme très élégant. Il serait équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 7300, associé à 8 Go de RAM. Le Dimensity 7300 est l’un des derniers chipsets milieu de gamme lancés par MediaTek.

Bien qu’il n’y ait aucune mention du stockage interne, on peut supposer qu’il sera proposé avec des options de 128 Go et/ou 256 Go.

Vivo V40e : Un lancement prévu en Inde

Comme mentionné précédemment, le Vivo V40e sera alimenté par une batterie de 5 500 mAh avec une charge rapide de 80W. Il arborera également un écran incurvé 3D ultra-fin avec une luminosité maximale de 4 500 nits.

Sans surprise, le Vivo V40e sera livré avec FunTouch OS 14 basé sur Android 14. Si son prix est compétitif, le Vivo V40e pourrait être un très bon choix pour ceux qui recherchent un smartphone milieu de gamme performant. Espérons que Vivo officialisera bientôt son lancement !