Galaxy S25 Plus : Un design arrondi pour un avenir plus... uniforme ?

Alors que le monde Android attend les nouveaux smartphones phares de Samsung, les initiés de l’industrie lancent inexorablement rumeur sur rumeur, preuves à l’appui.

Nous avons vu des fuites de rendus pour le Galaxy S25 Ultra et le Galaxy S25, il est maintenant temps pour l’enfant oublié du milieu. Le Galaxy S25 Plus sera, sans surprise, très similaire au modèle de base Galaxy S25. Mais avec le Galaxy S25 Ultra qui revient aux bords arrondis, Samsung cherche-t-il à suivre un design universel ?

Par rapport au Galaxy S24 Plus, le nouveau Galaxy S25 Plus est encore plus fin (7,3 mm), tout comme les autres membres de sa famille qui ont également perdu du poids. Cependant, bien qu’il utilise un processeur plus récent et plus rapide, la batterie restera inchangée. Ce qui signifie que l’autonomie sera la même que celle de son prédécesseur.

Mais alors que les rendus du Galaxy S25 Plus brossent un tableau similaire — plus fin mais familier — nous n’entendons parler que maintenant des bordures plus épaisses. Bien sûr, il s’agit probablement d’une différence très mineure, mais elle pourrait inciter certaines personnes à acheter le Galaxy S25 Ultra à la place.

Les bords épais me dérangent plus que la finesse d’un smartphone, surtout lorsqu’il s’agit d’une différence à peine perceptible. Les puces continuent de rétrécir, tout comme les smartphones. Cadre épais ou non, le Galaxy S25 Plus sera très certainement l’un des meilleurs téléphones à acheter aujourd’hui.