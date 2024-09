Galaxy S25 Ultra : Design mince révélé, quelles autres améliorations ?

La série Galaxy S25 de Samsung, bien que son lancement ne soit prévu qu’en janvier, fait déjà couler beaucoup d’encre avec plusieurs fuites au cours des derniers mois. L’une des plus récentes porte sur le design du Galaxy S25 Ultra, avec des informations précisant que le modèle sera plus fin que prévu initialement. Nous avons désormais des dimensions précises qui confirment cette tendance.

Selon le célèbre leaker Ice Universe, les dimensions du Galaxy S25 Ultra seraient de 162,8 x 77,6 x 8,2 mm. Cela indiquerait que l’appareil sera encore plus fin que les 8,4 mm précédemment annoncés en juin. Si ces chiffres se confirment, il s’agirait du modèle Ultra le plus mince jamais lancé par Samsung, surpassant même le Galaxy Note 20 Ultra (8,1 mm).

Cela marquerait également un changement significatif par rapport au Galaxy S24 Ultra, qui mesurait 79 mm de large. Cette réduction de largeur pourrait s’expliquer par des bords plats sur ce nouveau modèle, mais il faudra attendre des rendus officiels pour en être certain.

Un autre changement mentionné concerne la forme asymétrique de l’appareil, avec un dos plus arrondi. Cela pourrait offrir une meilleure ergonomie et une prise en main plus confortable par rapport à la génération précédente. Ce type d’amélioration, bien que subtile, est souvent apprécié des utilisateurs à la recherche d’un téléphone haut de gamme à la fois performant et agréable à utiliser au quotidien.

Un design plus fin, mais peu de changements côté hardware pour le Galaxy S25 Ultra

Si le design semble se raffiner, les utilisateurs espérant une refonte matérielle majeure pourraient être déçus. En effet, la plupart des fuites ne laissent pas présager de changements significatifs au niveau de la capacité de la batterie ou des vitesses de charge. Cependant, l’appareil pourrait bénéficier d’un capteur téléobjectif 50 mégapixels avec un zoom optique 3x, un net progrès par rapport à l’ancien capteur de 10 mégapixels.

Hormis cette amélioration du capteur téléobjectif, les autres modules photo du Galaxy S25 Ultra, ainsi que la capacité de la batterie, ne devraient pas connaître de changements notables.

Côté performances, des rumeurs évoquent une augmentation de la mémoire vive à 16 Go de RAM. Cependant, les autres caractéristiques techniques, comme la capacité de la batterie et la vitesse de charge, devraient rester identiques à celles du Galaxy S24 Ultra. Il est probable que Samsung réserve des améliorations plus significatives pour d’autres aspects de l’appareil ou pour une version ultérieure.

Ce que cela signifie pour les utilisateurs

La stratégie de Samsung semble se concentrer davantage sur le raffinement du design que sur une révolution technologique. Avec un smartphone plus fin et potentiellement plus maniable, le Galaxy S25 Ultra pourrait séduire les utilisateurs cherchant une alternative plus ergonomique aux appareils imposants. Toutefois, en l’absence de changements majeurs dans d’autres domaines techniques, il sera intéressant de voir comment ce modèle sera perçu par les utilisateurs exigeants, notamment ceux qui attendent une évolution plus marquée en termes de performances.

Le Galaxy S25 Ultra s’annonce comme un modèle qui, bien que plus élégant et plus fin, pourrait ne pas offrir de nouveautés radicales côté hardware. La réduction de l’épaisseur pourrait plaire à ceux qui préfèrent un design affiné, mais il reste à voir si cela suffira à convaincre les utilisateurs face à une concurrence qui mise souvent sur des innovations technologiques plus importantes.