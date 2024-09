Xiaomi 14T et 14T Pro : le duo gagnant se dévoilera à Berlin le 26 septembre !

L’excitation monte autour des prochains fleurons de Xiaomi, les 14T et 14T Pro. Xiaomi vient de confirmer le lancement très attendu de sa série Xiaomi 14T lors d’un événement à Berlin le 26 septembre prochain, date qui coïncide avec celle du lancement de la série Xiaomi 13T l’année dernière.

Un teaser dévoilant l’optique Leica des smartphones a été diffusé pour attiser la curiosité des fans.

Grâce au site allemand Winfuture, nous disposons déjà de spécifications détaillées et de rendus de presse des smartphones. Si les deux modèles semblent très similaires à première vue, on note une différence subtile : le Xiaomi 14T arbore un design plat, tandis que le 14T Pro adopte des courbes plus prononcées. Autre détail intéressant, l’une des versions du 14T serait dotée d’un dos en similicuir, tandis que les autres modèles opteraient pour un dos en verre classique.

Caractéristiques techniques et visuels dévoilés des Xiaomi 14T et 14T Pro

Écran : 6,67 pouces (2712 x 1220 pixels) OLED 1,5K, taux de rafraîchissement 144 Hz, échantillonnage tactile 480 Hz, gradation PWM ultra-haute fréquence 3840 Hz, HDR10+, Dolby Vision, luminosité maximale jusqu’à 4000 nits, protection Xiaomi Shield Glass

Processeur : Xiaomi 14T : MediaTek Dimensity 8300— Ultra 4 nm Octa Core jusqu’à 3,35 GHz avec GPU Arm Mali-G615 MC6 Xiaomi 14T Pro : Dimensity 9300+ 4 nm Octa-Core avec GPU Immortalis-G720

Mémoire : 12 Go de RAM LPPDDR5X avec 256 Go/512 Go de stockage (UFS 4.0)

SIM: Double SIM (nano + nano)

Système d’exploitation : Xiaomi Hyper OS basé sur Android 14

Appareil photo arrière : Xiaomi 14T : 50 mégapixels Leica avec capteur Sony IMX906 1/1,56 », ouverture f/1,62, OIS, flash LED, objectif ultra grand angle Leica 12 MP 120° avec ouverture f/2,2, téléobjectif Leica 50 mégapixels 2,6x avec ouverture f/1,98 Xiaomi 14T Pro : 50 mégapixels Leica avec capteur Light Fusion 900 1/1,31 », ouverture f/1,62, OIS, flash LED, objectif ultra grand angle Leica 12 mégapixels 120° avec ouverture f/2,2, téléobjectif Leica 50 mégapixels 2,6x avec ouverture f/1,98

Caméra frontale : 32 mégapixels

Autres caractéristiques : Capteur d’empreintes digitales sous l’écran, capteur infrarouge, audio USB Type-C, audio haute résolution, deux haut-parleurs, Dolby Atmos

Dimensions et poids : Xiaomi 14T : 160,5 x 75,1 x 7,8 mm ; Poids : 195 g Xiaomi 14T Pro : 160,4 x 75,1 x 8,39 mm ; Poids : 209 g

Résistance : Poussière et eau (IP68)

Connectivité : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7,802.11 ax, Bluetooth 5.4, Beidou, B1I+B1C+B2a+B2b|GPS: L1+L5|Galileo : E1+E5a+E5b, GLONASS : G1|QZSS : L1+L5|NavIC : L5, NFC

Batterie : 5000 mAh (typique) avec charge rapide 67W (14T)/120W (14T Pro), charge sans fil 50W (Pro uniquement)

Prix et disponibilité

Xiaomi 14T : disponible en vert citron, noir titane, bleu titane et gris titane, au prix de 699 euros pour le modèle 12 Go + 256 Go.

Xiaomi 14T Pro : disponible en noir titane, bleu titane et gris titane, au prix de 899 euros pour le modèle 12 Go + 512 Go.

La disponibilité d’autres modèles pour le 14T Pro reste à confirmer.

Avec de telles caractéristiques et un positionnement tarifaire agressif, les Xiaomi 14T et 14T Pro s’annoncent comme de sérieux concurrents sur le marché des smartphones haut de gamme.

Suivez l’événement en direct

L’événement de lancement de la série Xiaomi 14T aura lieu le 26 septembre à 14 heures. Xiaomi proposera une diffusion en direct sur mi.com. Ne manquez pas cette occasion de découvrir les nouveautés de la marque !