iOS 18 arrive, mais Apple permet de rester sur iOS 17.7 : Faut-il sauter le pas ?

Apple s’apprête à offrir aux utilisateurs d’iPhone la possibilité de rester sur iOS 17.7 au lieu de mettre à jour leurs appareils vers iOS 18, qui sera disponible au public dès lundi prochain.

En effet, en plus de l’arrivée très attendue d’iOS 18, apportant des nouveautés comme Apple Intelligence, la firme de Cupertino propose également une version 17.7 en release candidate pour les développeurs et testeurs bêta.

Cette démarche n’est pas inédite pour Apple. Lors de la sortie d’iOS 17, les utilisateurs avaient également la possibilité de rester sur iOS 16, bénéficiant ainsi de correctifs de sécurité et de mises à jour mineures, même sur les appareils plus récents. Ce modèle pourrait être à nouveau adopté avec le déploiement simultané d’iOS 17.7 et iOS 18.

Les propriétaires d’iPhone et d’iPad auront la liberté de choisir quelle version installer via les paramètres de leur appareil.

iOS 18 : des nouveautés attrayantes, mais à quel prix ?

Bien que iOS 18 promette des fonctionnalités séduisantes, comme l’intégration d’Apple Intelligence, certains utilisateurs pourraient préférer temporiser. Outre les risques habituels liés à l’autonomie de la batterie et aux éventuels bugs des premières versions, la question de la confidentialité et de la sécurité suscite des interrogations.

Malgré les garanties d’Apple en matière de protection des données, l’idée que l’IA générative analyse certaines informations, même localement, pourrait rendre certains utilisateurs réticents.

Apple, consciente de ces préoccupations, adopte une approche progressive avec Apple Intelligence. Certaines fonctionnalités ne seront déployées que l’année prochaine, et d’autres pourraient ne pas être disponibles dans certaines régions, notamment en Europe ou en Chine, en raison de régulations spécifiques.

Le timing du déploiement et les mises à jour majeures

En parallèle d’iOS 18, Apple lancera également les versions grand public d’iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia, tvOS 18 et visionOS 2. Ces mises à jour apporteront des améliorations significatives aux appareils concernés, mais comme pour iOS 18, les utilisateurs pourraient choisir de patienter avant de les adopter.

Enfin, il est probable qu’Apple, comme à son habitude, corrige rapidement les premiers problèmes rencontrés par les utilisateurs à travers des mises à jour correctives, telles qu’iOS 18.1, qui devraient stabiliser la situation peu de temps après le lancement initial.

En offrant aux utilisateurs le choix entre iOS 17.7 et iOS 18, Apple semble prendre en compte les attentes variées de sa base d’utilisateurs. Certains adopteront avec enthousiasme les nouvelles fonctionnalités, tandis que d’autres, plus prudents, préféreront attendre et voir comment Apple Intelligence sera accueillie et déployée. Ce choix reflète la flexibilité croissante que la marque accorde à ses utilisateurs, tout en assurant une sécurité maximale quel que soit le système choisi.