OpenAI en difficulté : Une augmentation des prix jusqu’à 9 900 % à l’étude

OpenAI traverse une période financière délicate malgré son impressionnante base d’abonnés payants, qui a récemment franchi la barre du million. Chaque abonné débourse 20 dollars par mois (ou plus pour les offres Teams et Enterprise).

Cependant, cela semble insuffisant pour maintenir OpenAI à flot, étant donné que des centaines de millions d’utilisateurs accèdent gratuitement à ses services.

Une hausse des prix d’abonnement à l’horizon ?

Selon The Information, OpenAI envisagerait une augmentation drastique de ses tarifs d’abonnement, pouvant aller jusqu’à 2 000 dollars par mois pour accéder à ses derniers modèles. Cette potentielle hausse de 9 900 % ferait grimper les prix pour les utilisateurs premium, mais il n’y a pas encore de confirmation officielle sur les raisons exactes de cette décision ni sur l’application éventuelle de ce tarif à des modèles existants comme GPT-4 ou aux modèles à venir tels que Strawberry et Orion.

Actuellement, bien que le service ChatGPT soit accessible gratuitement, les abonnés bénéficient d’avantages notables, notamment un accès prioritaire en cas de forte affluence, des fonctionnalités en avant-première, ainsi que la possibilité de créer des GPT personnalisés. OpenAI a récemment ouvert l’accès à son générateur d’images Dall-E, auparavant réservé aux abonnés.

Un modèle abordable sous pression

Le coût de fonctionnement d’une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle générative est extrêmement élevé. Entre les investissements dans le matériel, l’infrastructure des centres de données, les coûts énergétiques, ainsi que ceux liés à l’entraînement des modèles, les dépenses d’OpenAI sont astronomiques. Il est rapporté que l’entreprise aurait déjà dépensé 7 milliards de dollars uniquement pour entraîner ses modèles, contre 1,5 milliard pour le personnel.

Avec des pertes projetées atteignant 5 milliards de dollars, certaines sources évoquent la possibilité d’une faillite d’ici un an. Cependant, un récent tour de table d’investisseurs pourrait repousser cette échéance.

OpenAI doit également faire face à une concurrence croissante sur le marché de l’IA générative. Des entreprises comme Google et Anthropic continuent de développer des chatbots toujours plus performants, tout en maintenant des tarifs d’abonnement similaires à ceux d’OpenAI. Par ailleurs, Apple Intelligence devrait commencer à être déployée sur les appareils mobiles et les ordinateurs de bureau dès le mois prochain, ce qui accentue la pression sur OpenAI.

Une course contre la montre pour la rentabilité

Cette situation intervient dans un contexte où les investisseurs sont de plus en plus inquiets des sommes considérables que des géants comme Google et Microsoft injectent dans la technologie de l’IA, sans pour autant entrevoir un chemin clair vers une rentabilité durable. OpenAI, en tant que figure de proue de l’industrie, ressent les mêmes pressions. Pour rester compétitive et éviter une potentielle crise financière, l’entreprise pourrait être contrainte d’ajuster son modèle économique, soit en augmentant ses prix, soit en explorant de nouvelles sources de revenus.

En résumé, bien que le succès populaire d’OpenAI soit indéniable, l’entreprise doit surmonter d’importants défis financiers et concurrentiels pour garantir sa survie à long terme. Si la hausse des prix se confirme, cela pourrait bouleverser le marché des abonnements à l’IA, mais également ouvrir la voie à des opportunités pour ses concurrents.