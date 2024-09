Apple dévoile un nouveau chargeur MagSafe avec charge rapide sans fil de 25 W pour l’iPhone 16

Apple a profité de l’événement de lancement de l’iPhone 16 pour dévoiler une nouvelle version plus puissante de son chargeur MagSafe. Ce nouveau modèle est compatible avec tous les iPhone ainsi qu’avec les appareils compatibles Qi2, mais seuls les nouveaux iPhone 16 prennent en charge la vitesse de charge sans fil la plus rapide, soit 25W.

Avec cette mise à jour, Apple dépasse ses concurrents Samsung et Google en matière de puissance de charge sans fil. Actuellement, les smartphones de la gamme Galaxy S24 plafonnent à 15W, tandis que les Pixel 9 de Google offrent une vitesse comprise entre 15W et 23W avec le Google Pixel Stand de seconde génération. À noter que les Pixel 9 ne peuvent atteindre que 12 W de charge avec un chargeur Qi standard.

Un chargement rapide optimisé pour l’iPhone 16

Pour profiter pleinement de cette capacité de charge rapide à 25 W, il est nécessaire d’associer le chargeur MagSafe à un adaptateur secteur USB-C de 30 W, vendu séparément. Cela permet de recharger la batterie de l’iPhone 16 ou 16 Pro jusqu’à 50 % en seulement 30 minutes.

Charge rapide sans fil jusqu’à 25W : uniquement pour les iPhone 16 et 16 Pro, avec l’adaptateur USB‑C de 30W.

Charge rapide jusqu’à 15W : pour les iPhone 12 ou modèles ultérieurs avec MagSafe, à condition d’utiliser l’adaptateur USB‑C de 20W.

Charge sans fil jusqu’à 7,5W : pour les iPhone 8 ou versions plus récentes avec des chargeurs Qi, là encore avec l’adaptateur de 20W.

Prix et compatibilité

Le nouveau chargeur MagSafe est proposé à 49 euros pour la version de 1 mètre et 59 euros pour celle de 2 mètres. Cependant, comme c’est désormais la norme chez Apple, les nouveaux iPhone 16 ne sont pas livrés avec un chargeur inclus dans la boîte. Il faudra donc acheter ce chargeur MagSafe séparément et, si vous souhaitez profiter de la charge rapide à 25W, ajouter un adaptateur USB-C de 30W à votre panier.

Selon la page produit officielle, ce chargeur MagSafe est compatible avec tous les modèles d’iPhone allant de l’iPhone 8 à l’iPhone 16, ainsi qu’avec tous les modèles d’AirPods dotés de capacités de recharge sans fil.

Ce nouveau MagSafe reflète l’ambition d’Apple de renforcer son écosystème en offrant des capacités de charge plus rapides et plus efficaces, tout en surpassant ses concurrents en matière de technologie de recharge sans fil. Toutefois, pour profiter de la charge à 25W, un investissement supplémentaire est nécessaire, ce qui pourrait freiner certains utilisateurs.

En outre, un étui en silicone avec MagSafe pour la série iPhone 16 sera disponible au prix de 59 euros en noir, denim, fuchsia, vert lacustre, prune, carambole, gris minéral et outremer. Le porte‑cartes en tissage fin pour iPhone avec MagSafe sera disponible au prix de 69 euros en noir, mûre, vert foncé et bleu profond.