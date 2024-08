Les ventes de l’iPhone 16 pourrait avoir lieu le 19 septembre !

Apple a surpris tout le monde en annonçant un événement pour le 9 septembre, au lieu du traditionnel 10 septembre. Cet événement, baptisé « It’s Glowtime », devrait être l’occasion de dévoiler la nouvelle série iPhone 16. Un récent rapport indique que les précommandes pourraient également être ouvertes plus tôt que prévu.

D’habitude, Apple organise ses événements iPhone le mardi. Cette année marque la première fois dans l’histoire que l’iPhone est annoncé un lundi. Il semblerait que la série iPhone 16 soit révélée le 9 septembre afin d’éviter que le débat présidentiel américain, prévu pour le 10 septembre, ne détourne l’attention de ses nouveaux téléphones.

Traditionnellement, les précommandes des nouveaux iPhone débutent le premier vendredi suivant leur annonce. Cependant, cette année, les précommandes pourraient commencer dès le jeudi 12 septembre. Cette information provient du média allemand Macerkopf, bien qu’il soit difficile de savoir si elle repose sur une source fiable ou sur une simple supposition en fonction de la date de lancement.

Si les précommandes débutent effectivement le 12 septembre, on peut supposer que la sortie des smartphones pourrait avoir lieu le 19 septembre. Cependant, cela reste une spéculation de notre part.

Il est possible que le calendrier habituel soit quelque peu chamboulé cette année. Apple est préoccupé par la baisse des ventes d’iPhone et aurait commencé à former son personnel de vente aux nouvelles fonctionnalités de Apple Intelligence, qui devraient jouer un rôle central dans le discours commercial en boutique.

Une série d’iPhone 16 attendue

De plus, Apple prévoit de tenir une réunion obligatoire pour le personnel de vente dans la soirée du 12 septembre ou dans la matinée du 13 septembre. Là encore, cela représente un écart par rapport aux habitudes, ces réunions ayant généralement lieu le dimanche.

La série iPhone 16 devrait être équipée de nouvelles puces en 3 nm, qui pourraient présenter quelques différences de capacités. Les modèles Pro sont censés arborer des écrans plus grands, tandis que les modèles standards devraient intégrer le bouton Action et un nouvel agencement de la caméra. Toute la gamme pourrait également être dotée d’un bouton Capture dédié à la photographie.