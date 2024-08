Galaxy Z Fold Special Edition : Ce modèle pliable de Samsung aurait une caméra de 200 mégapixels

Il semble que Samsung ait gardé une surprise dans sa manche pour 2024. Bien que les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 viennent à peine de sortir, un autre modèle pliable pourrait bien être le véritable clou de l’année. Ce smartphone, initialement surnommé Galaxy Z Fold 6 Ultra puis rebaptisé Galaxy Z Fold 6 Slim, pourrait finalement être lancé sous le nom de Galaxy Z Fold Special Edition dès la fin septembre.

Le nom « Special Edition » semble plus approprié que le terme « Slim » pour ce nouveau modèle, car il est censé offrir bien plus qu’une simple réduction de l’épaisseur par rapport au Galaxy Z Fold 6 standard. L’une des améliorations majeures attendues est un système de caméra bien plus sophistiqué.

Une caméra à la hauteur des attentes dans le Galaxy Z Fold Special Edition

Si vous trouviez frustrant de devoir débourser 2 000 euros pour un Galaxy Z Fold 6 et obtenir une caméra moins performante que celle du Galaxy S24 Ultra à 1 200 euros, la version « Special Edition » pourrait bien vous réconcilier avec la marque.

Ce modèle devrait embarquer un capteur photo principal de 200 mégapixels, le même que celui du Galaxy S24 Ultra. Cette mise à jour devrait considérablement améliorer les capacités photographiques du téléphone, en particulier pour les utilisateurs exigeants. Cependant, il semble que cette édition sera limitée à la Corée du Sud et à la Chine, et son prix pourrait dépasser celui du Z Fold 6 classique.

De précédentes rumeurs affirmaient que Samsung visait une épaisseur totale de 11 mm pour ce modèle. Pourtant, de nouvelles fuites suggèrent que l’entreprise a réussi à affiner encore davantage le profil du Galaxy Z Fold Special Edition, le ramenant à 10,6 mm lorsqu’il est plié. C’est 1,5 mm de moins que le Z Fold 6.

Déplié, l’épaisseur passerait de 5,6 mm à 4,9 mm seulement, ce qui en ferait l’un des smartphones pliables les plus fins du marché, bien que le Honor Magic V3 reste imbattable en termes de finesse.

Un écran encore plus grand

En plus d’être plus fin, le Galaxy Z Fold Special Edition pourrait aussi surpasser ses concurrents en termes de taille d’écran. Il est question d’un passage à un écran intérieur de 8 pouces et un écran extérieur de 6,5 pouces, contre 7,6 et 6,3 pouces respectivement pour le Z Fold 6. Ce surplus d’espace d’affichage devrait séduire les amateurs de multitâche et de contenu multimédia, mais pourrait également nécessiter une batterie plus puissante pour maintenir une autonomie décente.

En somme, le Galaxy Z Fold Special Edition semble être un pari audacieux de Samsung pour consolider sa position sur le marché des smartphones pliables haut de gamme. Avec une caméra de 200 mégapixels, une finesse record et un écran agrandi, il pourrait bien être le modèle pliable le plus abouti de l’année. Cependant, son prix élevé et sa disponibilité limitée pourraient en faire un produit de niche réservé aux plus fervents adeptes de la marque.