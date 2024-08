iPhone 16 : Un lancement imminent et des prévisions de revenus records pour 2024

Apple se prépare à annoncer la nouvelle série iPhone 16 le 9 septembre, suscitant une grande anticipation à moins de deux semaines de l’événement. Les analystes prévoient que Apple dépassera les 400 milliards de dollars de revenus annuels en 2024, un record historique qui sera en grande partie alimenté par l’iPhone ainsi que par les Services.

Pour mettre cela en perspective, lorsque Apple a été fondée en 1977, l’entreprise avait généré environ 775 000 dollars lors de sa première année. Aujourd’hui, près de 50 ans plus tard, les derniers résultats financiers officiels montrent qu’Apple a réalisé 84,78 milliards de dollars rien que pour le troisième trimestre 2024.

Selon une estimation de Counterpoint Research, Apple pourrait générer plus de 400 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année 2024. Cette prévision survient après une baisse des revenus en 2023, et cette hausse est attribuée non seulement au nouvel iPhone, mais également à l’ensemble du matériel et des services Apple.

Outre l’iPhone 16, un essor des services chez Apple

Le segment des services d’Apple devrait connaître une croissance bien plus rapide que celui du matériel. Tarun Pathak de Counterpoint Research souligne que le matériel reste crucial, représentant environ les trois quarts des revenus mondiaux de l’entreprise.

Toutefois, l’intégration de la nouvelle initiative Apple Intelligence dans les produits matériels est également attendue pour renforcer ces revenus. Par ailleurs, les Services d’Apple devraient continuer à croître et pourraient dépasser les 100 milliards de dollars de revenus d’ici 2025.

Les prévisions de Counterpoint Research se basent non seulement sur l’iPhone, mais aussi sur les autres produits qu’Apple devrait lancer prochainement, notamment de nouveaux modèles d’iPad, Mac, Apple Watch, et même d’AirPods. D’après les chercheurs, les AirPods devraient devenir la partie des revenus d’Apple qui croît le plus rapidement.

Le potentiel impact d’Apple Intelligence

Les chercheurs estiment également qu’à l’avenir, Apple tirera directement des revenus d’Apple Intelligence, sa vision de l’intelligence artificielle générative. Bien qu’il reste à déterminer quelles composantes de ce service seront monétisées, Apple Intelligence pourrait contribuer à augmenter les revenus des Services de 10 à 15 % au cours des prochaines années.

Il est compréhensible que l’excitation autour d’Apple Intelligence soit palpable. Les idées d’Apple pour Siri et d’autres applications d’IA suscitent un grand intérêt, et beaucoup espèrent que l’entreprise de Cupertino saura tenir ses promesses. L’attente ne sera plus très longue avant d’en savoir plus, et il ne fait aucun doute que l’annonce de septembre sera scrutée de près par les passionnés du monde entier.