Snapchat sur iPad : 13 ans plus tard, une version optimisée voit le jour

Après des années de négligence, l’iPad reçoit enfin un peu d’amour de la part de Snapchat. La société vient de publier une version de Snapchat optimisée pour l’iPad, même si l’expérience n’est pas encore parfaite.

C’est une grande année pour l’iPad, d’abord avec la sortie d’une application dédiée aux calculatrices dans la mise à jour iPadOS 18, et maintenant avec une application Snapchat dédiée à l’iPad. Cette dernière a 13 ans de retard sur l’application Snapchat pour iPhone, bien que la version non optimisée de l’iPhone puisse fonctionner sur l’iPad. Jusqu’à présent, la version iPad de Snapchat n’utilisait pas la pleine résolution de l’écran. Elle présentait de vilaines barres noires tout autour, comme si quelqu’un avait simplement transféré la version iPhone de l’application sur l’iPad.

La mise à jour optimisée (étiquetée 13.4.0.41 et compatible avec iPadOS 13.0 et les versions ultérieures) s’adapte parfaitement à la totalité de l’écran de l’iPad. Le listing de l’App Store explique désormais que « Snapchat offre désormais un support natif pour l’iPad ! Cela signifie que Snapchat occupera tout l’écran de l’iPad, ce qui vous permettra de capturer des Snaps sur une plus grande surface et de voir plus d’amis sur les 2e et 4e onglets. C’est toujours le même Snapchat que vous connaissez et que vous aimez, mais cette fois sur grand écran ! ».

Snapchat pour iPadOS reprend toutes les fonctionnalités de Snapchat de la version iOS, à l’exception du fait qu’il n’est pas possible de l’utiliser en mode paysage, du moins pas sans se heurter à nouveau à ces barres noires.

Snapchat pour iOS uniquement en mode portrait !

On ne sait pas encore quand (ou si) ce mode sera pris en charge pour rendre l’iPad réellement compatible avec Snapchat. Il ne reste plus qu’à espérer que ce ne sera pas dans 13 ans. En attendant, vous pouvez utiliser toutes les autres fonctionnalités de Snapchat en mode portrait, y compris Spotlight, les Stories, les Lens, les appels et les Maps. L’IA et les Dreams de Snapchat sont également activés ici, ce dont vous devriez vous débarrasser à moins que vous ne souhaitiez que des entreprises utilisent vos packs de rêves pour des publicités.

Bien entendu, ce n’est pas une excuse pour commencer à brandir son iPad en public pour envoyer des photos à ses amis !