Prime Big Deal Days 2024 : Amazon confirme le retour de ses superbes promos en octobre

Amazon a officiellement confirmé le retour des Prime Big Deal Days en octobre. Plus besoin de deviner la date de cet événement incontournable pour les amateurs de bonnes affaires ! Bien que la date exacte ne soit pas encore communiquée, les éditions précédentes nous donnent un indice. En 2023, les Prime Big Deal Days ont commencé le 10 octobre, tandis qu’en 2022, ils ont débuté le 11 octobre. Il est donc fort probable que l’événement de cette année commence la deuxième semaine d’octobre, potentiellement le mardi 8 octobre 2024.

Cette année, les Prime Big Deal Days se dérouleront dans 19 pays, dont l’Australie, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les États-Unis, et bien d’autres. Contrairement au Amazon Prime Day de juillet, il est prévu que chaque pays participe à une vente de 48 heures.

À quoi s’attendre lors des Prime Big Deal Days

Comme à l’accoutumée, les produits de marque Amazon tels que Kindle, Ring, et les enceintes Echo seront probablement au cœur des promotions. Cependant, d’autres grandes marques comme Nintendo, Sony, Bose, Sennheiser, Samsung, Apple, et Dyson devraient aussi proposer des réductions significatives sur une variété de produits, notamment des consoles de jeux, des montres connectées, et les meilleurs écouteurs, aspirateurs balais, et téléphones abordables.

Bien qu’aucune information spécifique n’ait encore filtré sur les articles qui seront en promotion, l’expérience des précédents Prime Day laisse présager des offres attractives sur une large gamme de produits. De plus, il ne serait pas surprenant de voir des réductions sur les services premium d’Amazon comme Audible, Kindle Unlimited, et les abonnements à Prime Video, d’autant plus que Paramount Plus a augmenté ses prix cette année. Une remise sur ces services serait donc la bienvenue.

Maximiser vos économies durant les Prime Big Deal Days

Les Prime Big Deal Days sont réservés exclusivement aux membres Prime. Cependant, si vous n’êtes pas encore abonné, Amazon offre un essai gratuit de 30 jours. Cela vous permet de profiter de cet événement sans avoir à payer pour un abonnement.

En plus des réductions exclusives, les membres Prime bénéficient de la livraison gratuite, tant au niveau national qu’international, sur la majorité des articles. Des coupons exclusifs aux membres Prime, disponibles durant les événements de vente, offrent encore plus d’opportunités de faire des économies.