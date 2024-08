Arm prépare son offensive sur les GPU : Nvidia doit-elle s’inquiéter ?

L’entreprise britannique mondialement reconnue pour ses conceptions de processeurs, Arm, serait en train de développer une unité de traitement graphique (GPU), une initiative qui pourrait bouleverser l’industrie dominée par Nvidia. Avec les GPU devenus essentiels dans les domaines traditionnels ainsi que dans la révolution de l’intelligence artificielle, cette initiative pourrait redéfinir le paysage technologique.

Les GPU sont au cœur de nombreuses technologies modernes, notamment dans les applications graphiques et de jeu, mais surtout dans le développement de l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning. En effet, la puissance de calcul des GPU est cruciale pour les tâches nécessitant de lourds traitements parallèles, comme l’entraînement de modèles d’IA. Nvidia, leader du marché, a su capitaliser sur cette demande croissante, se positionnant comme un acteur incontournable dans ce domaine.

Arm, déjà dominant dans le marché des processeurs pour smartphones et tablettes, fait également de grandes avancées dans les serveurs et les ordinateurs personnels grâce à ses conceptions performantes et économes en énergie. Ces dernières années, l’entreprise a prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec des géants comme Intel et AMD en proposant des architectures qui combinent performance et efficacité énergétique, un critère de plus en plus important à l’heure où la consommation énergétique des datacenters devient un enjeu majeur.

D’après des informations rapportées par Globes, Arm aurait mobilisé une équipe de 100 ingénieurs dans son centre de Ra’anana, en Israël, pour travailler sur la conception de GPU.

Cette équipe pourrait être à l’origine d’une nouvelle génération de processeurs graphiques qui viendraient directement concurrencer les produits de Nvidia. Mais ce qui n’est pas clair, c’est le type d’architecture graphique qu’ils ont été chargés de construire, les deux options évidentes étant destinées au rendu vidéo ou à la formation et à l’inférence de l’IA.

Un modèle économique unique dans l’industrie des semi-conducteurs

Arm se distingue dans l’industrie des semi-conducteurs par son modèle économique particulier. Contrairement à Intel, AMD, ou Nvidia, qui conçoivent et fabriquent leurs propres puces, Arm se concentre sur la création de designs qu’elle commercialise sous la forme de licence ensuite à d’autres entreprises. Ces dernières peuvent alors modifier ces conceptions pour répondre à leurs besoins spécifiques. Ce modèle a permis à Arm de devenir un acteur incontournable, avec ses conceptions de processeurs alimentant la majorité des appareils mobiles dans le monde.

Si Arm parvient à lancer son propre design de GPU, cela pourrait offrir une alternative viable aux puces de Nvidia, actuellement largement dominantes dans les centres de données et les applications d’intelligence artificielle. Pour les entreprises et startups cherchant à développer des solutions d’IA, avoir un autre acteur majeur sur le marché pourrait non seulement introduire plus de concurrence, mais aussi potentiellement réduire les coûts et diversifier les options technologiques disponibles.

Un projet majeur pour Arm et le secteur

Le projet d’Arm de se lancer dans la conception de GPU pourrait marquer un tournant majeur dans l’industrie des semi-conducteurs. En apportant son expertise et son modèle économique unique à ce secteur, Arm pourrait redéfinir les règles du jeu et offrir aux entreprises une alternative de taille à Nvidia, un acteur actuellement incontournable dans le domaine des GPU. Si ce projet se concrétise, il sera intéressant de voir comment cela impactera l’équilibre des forces dans le monde de l’intelligence artificielle et au-delà.

En bref, ne vous attendez pas à acheter une carte graphique Arm l’année prochaine. Mais il se pourrait bien que vous jouiez à des jeux PC sur un ordinateur de poche entièrement équipé d’une carte Arm.