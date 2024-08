Qualcomm tease des Copilot+ PC équipés de Snapdragon X à moindre coût pour 2025

Le PC le moins cher équipé d’un processeur de série Snapdragon X de Qualcomm est un mini PC positionné comme kit de développement. Avec un prix de 899 dollars, il est certes le modèle le moins onéreux, mais il reste relativement cher. En parallèle, les ordinateurs portables et tablettes dotés des nouvelles puces de Qualcomm pour les PC sous Windows commencent à partir de 999 dollars.

Cependant, cela pourrait changer l’année prochaine. Lors de l’appel trimestriel sur les résultats de l’entreprise, Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, a déclaré que l’on pouvait s’attendre à des modèles équipés de puces Snapdragon X « avec des prix de vente aussi bas que 700 dollars sans compromettre les performances du NPU » en 2025.

Cela signifierait une baisse de prix de près de 300 dollars puisque les PC Snapdragon X les moins chers actuellement sont le Surface Laptop 7 et le Dell Inspiron 14 Plus, tous deux à 1 199 euros.

Amon n’a toutefois pas précisé si ces PC ultra-abordables seraient des ordinateurs portables ou non. Les tablettes PC et les ordinateurs de bureau sont également possibles, et Qualcomm a déjà commencé à exploiter le marché des mini-PC.

Il est important de noter qu’Amon n’a fait aucune promesse concernant les performances du CPU et des graphiques. Il a plutôt mentionné que Qualcomm « travaille avec les OEM sur la prochaine vague de Copilot+ PC » et que la « feuille de route des produits de la série X » s’étendra pour rendre possibles les modèles à moindre coût.

En d’autres termes, ne vous attendez pas à voir des ordinateurs portables moins chers offrant toutes les fonctionnalités des actuelles puces Snapdragon X Plus et Snapdragon X Elite.

De nouvelles variantes des puces Snapdragon X Elite et X Plus

Il est plus probable que nous verrons de nouvelles puces conçues pour des ordinateurs portables abordables, peut-être avec moins de cœurs de CPU, des fréquences de CPU plus basses ou des graphiques moins impressionnants. Des fuites récentes suggèrent que ces puces pourraient déjà être en cours de développement.

Cependant, Qualcomm continue de faire de son NPU haute performance un argument de vente, car tous les membres de la gamme Snapdragon X sont dotés d’une unité de traitement neuronal (NPU) offrant jusqu’à 45 TOPS de performance en IA.

De nouveaux PC alimentés par Qualcomm seront également présentés à l’IFA en septembre, et un processeur Qualcomm personnalisé sera dévoilé lors du Snapdragon Summit en octobre. La dynamique a été forte au cours de ces deux premiers mois pour les PC Snapdragon X, mais elle n’est pas prête de ralentir.