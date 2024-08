Accueil » Discord améliore l’expérience Xbox avec de nouvelles fonctionnalités de stream et d’appels vocaux

Discord améliore l’expérience Xbox avec de nouvelles fonctionnalités de stream et d’appels vocaux

Discord améliore l’expérience Xbox avec de nouvelles fonctionnalités de stream et d’appels vocaux

Discord est devenu un logiciel de communication essentiel pour les joueurs, et son arrivée sur PlayStation et Xbox a ouvert de nombreuses possibilités. Après tout, vous pouvez enfin parler directement avec vos amis lorsque vous jouez à des jeux sur PC, directement à partir des consoles. Il semblerait que les choses s’améliorent encore pour les consoles ! Discord a lancé une nouvelle mise à jour sur Xbox qui permettra aux joueurs d’en faire beaucoup plus.

Selon le communiqué de presse officiel, Discord améliore l’expérience globale sur les consoles Xbox. Cela inclut la Xbox One et la Xbox Series X|S. La nouvelle mise à jour Discord Xbox permettra aux joueurs Xbox de regarder les streams de leurs amis directement depuis la console.

Peu importe que vos amis diffusent un jeu à partir d’un PC, d’une console ou même d’un téléphone portable. Vous pouvez regarder n’importe quel flux si vous avez un compte et êtes connecté à un serveur. Il s’agit d’une fonctionnalité très pratique, qui n’était pas possible auparavant.

De même, votre liste d’amis Xbox comprendra tous vos amis qui discutent dans un canal vocal sous l’onglet « En direct ». Et oui, vous n’avez pas besoin d’un téléphone portable pour rejoindre ces appels vocaux et discuter avec eux. Oui, Discord propose enfin des appels vocaux natifs sur les consoles Xbox, vous permettant de parler avec vos amis sur un serveur directement à partir de la console !

Uniquement pour les membres Xbox Insider pour le moment

Ces mises à jour sont déployées pour les joueurs inscrits au programme Xbox Insider. Bien qu’il n’y ait pas de date fixe pour la sortie de cette mise à jour sur les autres plateformes, on peut s’attendre à ce qu’elle arrive assez rapidement. Dans l’ensemble, il s’agit donc d’une bonne mise à jour après l’arrivée de Discord sur Xbox et la mise à jour permettant de streamer les jeux de la console vers Discord.

Dans l’ensemble, l’entreprise souhaite se rapprocher des joueurs et positionner Discord comme l’outil de communication de choix pour tous les besoins en matière de diffusion en continu, pour les utilisateurs et les développeurs.