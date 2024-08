Google Chrome intègre l’IA pour rechercher dans l’historique de navigation

Google travaille d’arrache-pied à l’amélioration de son navigateur Chrome avec des outils d’IA. En janvier 2024, l’entreprise a ajouté trois outils d’IA utiles à Chrome, dont la possibilité de changer le thème de votre navigateur pour un thème généré par l’IA. Aujourd’hui, le géant du net revient avec d’autres outils qu’elle prévoit d’ajouter très prochainement à Chrome.

En effet, Google vient d’annoncer l’intégration de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle dans son navigateur Web Chrome. Parmi celles-ci, une innovation permet de rechercher dans votre historique de navigation en utilisant un langage naturel. Cette fonctionnalité s’inspire du concept de la fonction Recall de Microsoft, mais limitée à l’historique du navigateur.

Imaginez pouvoir poser une question comme : « Quel était le glacier que j’ai regardé la semaine dernière ? » et voir Chrome parcourir votre historique pour trouver les sites correspondants. Une fois trouvé, il suggère un site Web en tant que « Meilleure Correspondance IA ». Google précise que cette fonctionnalité est totalement optionnelle et peut être désactivée facilement dans les paramètres. De plus, elle ne prend pas en compte les données de navigation en mode incognito.

Bien que cette nouveauté semble utile, elle soulève des préoccupations similaires à celles rencontrées par Recall. Google affirme que cette fonctionnalité est alimentée par les modèles d’IA les plus récents de Google et Gemini, mais ne précise pas si l’IA est consciente de chaque site Web que vous visitez. Il n’est pas non plus clair si vous pouvez restreindre l’accès à certains sites, notamment ceux contenant des données sensibles comme les dossiers médicaux ou les informations bancaires.

Il reste également à savoir si Google ne tient compte que des titres des pages visitées ou si l’IA comprend contextuellement les actions réalisées sur ces sites. Ces questions sont cruciales, car les préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité ont déjà causé des problèmes à Microsoft avec Recall, qui n’a toujours pas été relancé après avoir été retiré de la version Copilot+ PC.

Malheureusement, il semble que toutes ces nouvelles fonctionnalités ne seront disponibles qu’aux États-Unis, alors espérons qu’elles feront le saut à l’étranger.

Google Lens sur Chrome

En plus de la recherche dans l’historique, Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour Google Lens dans l’application de bureau de Chrome. Désormais, en utilisant l’icône Google Lens dans la barre d’adresse, les utilisateurs peuvent interagir avec presque n’importe quel objet à partir d’une photo ou d’une vidéo et poser des questions supplémentaires à son sujet. Vous pouvez même utiliser la multisearch pour affiner votre recherche par couleur ou d’autres détails.

Par exemple, vous pouvez chercher un objet dans une image pour l’acheter, résoudre une équation écrite dans une vidéo YouTube, ou identifier une plante à partir d’une photo. Google indique que dans certains cas, une vue d’ensemble alimentée par l’IA pourrait être fournie comme réponse.

Ces nouvelles fonctionnalités montrent que Google continue d’intégrer l’intelligence artificielle pour améliorer l’expérience utilisateur sur Chrome, tout en suscitant des questions importantes sur la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs.