Nouveau Google TV Streamer : Design repensé et améliorations techniques

Après quatre ans sans mise à jour, le Chromecast avec Google TV commence à accuser le coup face aux meilleurs appareils de streaming du marché. Cependant, Google a une solution en préparation : un nouveau Google TV Streamer est imminent.

Des images fuitées suggèrent que ce nouvel appareil aura un design différent, abandonnant le branding Chromecast pour adopter une forme de boîte plutôt qu’un traditionnel dongle. De nouvelles spécifications viennent également de fuiter, nous donnant un aperçu de ses capacités.

Les spécifications divulguées par 9to5Google révèlent que le nouveau Google TV Streamer inclura le même support radio Thread que celui attendu sur les Google Pixel 9. Cela signifie que le streamer pourra communiquer avec les équipements de la maison connectée compatibles Thread sans nécessiter de hub supplémentaire. Par exemple, il pourrait être possible de contrôler vos appareils domotiques par des commandes vocales via la télécommande du streamer.

En plus de la radio Thread, les spécifications incluent une connexion Wi-Fi bi-bande avec prise en charge des normes 802.11a/b/g/n/ac ainsi que le Bluetooth. Des ports Ethernet et USB sont également prévus, ainsi que l’inévitable port HDMI. La prise en charge de l’Ethernet pourrait se faire via un adaptateur plutôt qu’un port dédié. La limite du Wi-Fi à la norme 802.11ac, plutôt qu’à la Wi-Fi 6 (802.11ax) ou Wi-Fi 7 (802.11be), laisse penser que ce ne sera pas un appareil haut de gamme coûteux, mais plutôt un dispositif à prix modéré, similaire au Chromecast actuel.

Améliorations attendues du Google TV Streamer

Bien que toutes les spécifications ne soient pas encore connues, il est fort probable que le nouveau streamer bénéficiera d’une mise à niveau du processeur, de la mémoire et du stockage. Le modèle actuel, le Chromecast avec Google TV en version 4K, est équipé d’un CPU Amlogic S905X3 basé sur l’ARM Cortex-A55, de 2 Go de RAM et de 8 Go de stockage. Ces 8 Go de stockage sont souvent critiqués par les utilisateurs qui manquent d’espace après avoir installé quelques applications.

Les spécifications divulguées proviennent de documents déposés auprès de la FCC, le régulateur américain, par Quanta Computer, qui a déjà fabriqué du matériel pour Google, y compris le Pixel Slate, le PixelBook Go et le Pixelbook. Bien qu’il n’y ait pas encore d’annonce officielle concernant le nouveau Google TV Streamer, les spéculations suggèrent que l’appareil pourrait être dévoilé lors de l’événement de Google prévu le 13 août.

Cet événement devrait également être l’occasion de présenter le Google Pixel 9 Pro, et le streamer pourrait faire ses débuts à cette occasion.

Une sortie imminente

Avec l’ajout du support Thread et des améliorations attendues en termes de processeur, de mémoire et de stockage, le nouveau Google TV Streamer pourrait bien devenir un concurrent sérieux sur le marché des appareils de streaming, tout en restant abordable. Reste à voir si ces fuites seront confirmées lors de l’événement Google à venir.

Quoi qu’il en soit, il est clair que Google continue d’innover pour offrir une expérience de streaming optimale à ses utilisateurs.