Lancement des MacBook Pro M4 avec IA fin 2024

Selon l’analyste d’écrans Ross Young, les prochains modèles de MacBook Pro M4 d’Apple, équipés de la puce M4 centrée sur l’intelligence artificielle, pourraient être lancés vers la fin de l’année 2024. Young indique que les livraisons des panneaux pour ces nouveaux MacBook Pro devraient commencer au troisième trimestre 2024.

Il est prévu que le MacBook Pro d’entrée de gamme de 14 pouces soit équipé de la puce M4, tandis que les versions de 14 et 16 pouces recevront les puces M4 Pro et M4 Max mises à niveau. En outre, les puces M4 et M4 Pro seront également intégrées aux Mac mini. Cependant, les modèles MacBook Air, Mac Studio et Mac Pro ne bénéficieront des puces M4 qu’en 2025. Il reste incertain quand l’iMac sera mis à jour avec cette nouvelle technologie.

Avec la gamme M3, Apple a introduit la technologie de fabrication à 3 nanomètres, qui constitue la base du nœud amélioré à 3 nanomètres dans le processeur M4. Les puces M4 surpassent les puces M3 en termes de performance multi-cœur jusqu’à 25 % selon les évaluations Geekbench 6. Par conséquent, les puces M4 Pro et M4 Max devraient également bénéficier de ces améliorations notables.

Apple développe ces nouveaux Mac à un moment critique. Après avoir atteint un record en 2022, les ventes de Mac ont chuté de 27 % au cours du dernier exercice fiscal, qui s’est terminé en septembre. Pendant la période des fêtes, les revenus de la ligne de PC sont restés stagnants. Apple a tenté de relancer le marché des Mac en octobre dernier avec un événement de lancement axé sur les puces M3, mais ces dernières n’ont pas significativement surpassé les puces M2 de l’année précédente.

La famille des puces M4 comprend un modèle d’entrée de gamme appelé Donan, des versions plus puissantes nommées Brava et un processeur de haut niveau intitulé Hidra.

Produits Apple plus fins et plus légers, notamment le MacBook Pro M4

Cette mise à jour des MacBook Pro avec les puces M4 coïncide avec la production imminente par Apple de modèles plus fins pour l’iPhone, le MacBook Pro et l’Apple Watch. Comme l’a révélé Mark Gurman de Bloomberg dans sa dernière newsletter PowerOn, cela marque un retour à la priorité initiale d’Apple de rendre ses produits plus légers et plus fins. Cette stratégie contraste avec les récentes mises à jour, qui ont privilégié des appareils plus grands pour intégrer des fonctionnalités améliorées.

Les modèles Apple Watch Ultra, tout comme les derniers MacBook Pro, ont été épaissis pour augmenter la capacité de la batterie et ajouter des ports supplémentaires. Cependant, les prochains lancements d’Apple viseront à revenir à une conception plus mince et plus légère. Cela a déjà été possible avec la sortie de l’iPad Pro M4 en mai dernier. Apple cherche maintenant à appliquer cette réduction de taille à d’autres produits, avec un iPhone 17 plus mince qui pourrait définir une nouvelle norme de taille pour le MacBook Pro et l’Apple Watch.