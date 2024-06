Galaxy S25 : Rumeurs sur la caméra principale décevantes ?

Alors que les potentielles améliorations de la caméra du Galaxy S25 Ultra ont suscité un grand enthousiasme le mois dernier, les dernières rumeurs concernant le modèle de base de la prochaine gamme haut de gamme de Samsung pourraient tempérer cet enthousiasme.

Selon une publication néerlandaise réputée pour la fiabilité de ses informations, le Galaxy S25 de base conservera une caméra principale « standard ». Six ou sept mois avant le lancement officiel, ces rumeurs soulèvent déjà des questions sur les capacités photographiques de ce modèle.

Est-ce que le Galaxy S25 prendra des photos décevantes ? Absolument pas. Bien qu’il soit encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, il est clair que le Galaxy S24 de base utilise très bien son capteur principal de 50 mégapixels, offrant une expérience photographique satisfaisante pour la majorité des utilisateurs qui ne peuvent pas se permettre le modèle Ultra.

Il est donc probable que le Galaxy S25, non Plus et non Ultra, continue sur cette lancée si le capteur de 50 mégapixels reste inchangé. Le Galaxy S24, malgré ses modèles plus modestes, est l’un des meilleurs smartphones Android du marché, et il est fort probable que le Galaxy S25 occupe une place similaire lors de son lancement.

Les mégapixels ne sont pas tout

Il est important de rappeler que le nombre de mégapixels ne fait pas tout. La qualité des photos dépend aussi du capteur et des optimisations logicielles. Samsung pourrait apporter de nombreuses améliorations sans augmenter le nombre de mégapixels. De plus, les technologies de plus en plus sophistiquées de l’IA jouent un rôle crucial dans l’amélioration des compétences photographiques des smartphones.

Quid des autres caméras du Galaxy S25 ?

Pour le moment, aucune information n’a filtré sur les caméras secondaires et tertiaires du Galaxy S25. Cependant, des rumeurs suggèrent que le Galaxy S25 Ultra pourrait voir une augmentation des mégapixels pour ses lentilles téléobjectif et ultra grand-angle, ce qui élève nos attentes pour les modèles S25 et S25 Plus.

Le Galaxy S25 Plus pourrait partager une caméra frontale de 12 mégapixels avec le modèle de base, mais il est encore incertain si cela s’appliquera également au capteur principal de 50 mégapixels. La stratégie de Samsung pourrait évoluer pour différencier plus clairement les membres de sa famille Galaxy S.

En somme, même si le Galaxy S25 est encore loin de son annonce officielle, il est certain que les spéculations et les attentes continueront de croître jusqu’à sa sortie.