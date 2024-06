Comment installer macOS Sequoia Developer Beta ?

Lors de la WWDC 2024, Apple a ajouté un nouveau et dernier membre à la liste des versions de macOS. Baptisé macOS Sequoia, le dernier système d’exploitation Mac a apporté des ajouts très attendus comme l’amélioration de Safari, la refonte de l’application Calculatrice, et bien plus encore.

Si vous ne pouvez pas attendre qu’Apple publie la version publique cet automne, et que vous voulez essayer les nouvelles fonctionnalités de macOS 15 dès maintenant, vous pouvez vous inscrire au programme bêta d’Apple et télécharger macOS 15 bêta sur votre appareil Mac. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment installer dès maintenant macOS Sequoia Developer Beta sur votre MacBook.

Note : Il s’agit de la première version de macOS Sequoia destinée aux développeurs et il est possible qu’il y ait des bugs et des pépins. Je ne vous conseille pas d’installer macOS Sequoia developer beta sur votre ordinateur de tous les jours.

Télécharger et installer macOS Sequoia Developer Beta

Avant d’installer macOS 15 Sequoia Developer Beta sur votre MacBook, je vous recommande d’installer la version la plus récente de macOS Sonoma sur votre appareil. De plus, c’est une excellente idée de faire une sauvegarde complète de votre Mac avant de télécharger une mise à jour bêta. Veillez à ne pas omettre cette étape, sous peine de perdre vos données importantes.

Une fois que vous êtes prêt, vous devez inscrire votre identifiant Apple au programme des développeurs d’Apple. Vous verrez alors apparaître l’option de téléchargement de la dernière version bêta de macOS dans l’application Réglages système. Voici les instructions pas à pas pour installer macOS 15 Beta sur vos appareils Mac :

Rendez-vous sur l’App Store et téléchargez l’application Apple Developer

Ouvrez ensuite l’application Developer. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur le bouton Continuer.

Cliquez ensuite sur le bouton « Account » dans le coin inférieur gauche.

Ensuite, vous devez vous connecter avec votre identifiant Apple. Vous pouvez vous connecter avec le compte iCloud existant ou choisir un autre identifiant Apple.

Ensuite, cliquez sur le bouton « Enroll Now » (S’inscrire maintenant) sous la rubrique « Apple Developer Program » (Programme des développeurs Apple).

Sur la page Avantages de l’adhésion au programme, cliquez sur Continuer et suivez les instructions à l’écran.

Une fois cela fait, allez dans Réglages système > Général > Mise à jour logicielle pour installer macOS 15 Beta.

Cliquez sur le petit bouton « i » situé à côté de l’option « Beta updates » et sélectionnez « macOS Sequoia Developer Beta » dans le menu déroulant.

Une fois la mise à jour disponible, cliquez sur le bouton Mettre à jour maintenant, et le téléchargement commencera.

Une fois la mise à jour téléchargée, cliquez sur le bouton Installer maintenant et macOS Sequoia Developer Beta commencera à s’installer sur votre appareil Mac.

Tous les modèles de Mac lancés après 2017 sont compatibles avec la dernière version de macOS 15.

En plus de la dernière version de macOS 15, c’est une excellente idée d’installer la dernière version bêta d’iOS 18 sur votre iPhone. Vous pourrez ainsi tester certaines fonctionnalités super cool d’iOS 18, comme un écran d’accueil personnalisable, un Siri plus intelligent, un nouveau Centre de contrôle, et bien d’autres choses encore.