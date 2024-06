Apple Intelligence : L’IA générative intégrée dans les principales apps d’Apple

Lors de la WWDC 2024, Apple dévoilera enfin son projet tant attendu d’intégrer profondément l’IA générative dans ses principales apps et fonctionnalités, tout en soulignant son engagement en matière de confidentialité et de sécurité.

Selon le dernier rapport de Mark Gurman, Apple introduira un nouveau système d’IA appelé « Apple Intelligence » qui apportera un nouvel ensemble de fonctionnalités d’IA aux iPhone, iPads et Mac.

L’approche d’Apple en matière d’IA consistera à intégrer la technologie dans le plus grand nombre possible d’applications et de fonctionnalités. Nous savons d’ores et déjà que, plutôt que sur la technologie de génération d’images et de vidéos, Apple se concentre sur les outils d’IA susceptibles de faciliter la vie quotidienne de ses utilisateurs.

Les nouvelles capacités d’IA seront opt-in, ce qui signifie qu’Apple ne poussera pas les utilisateurs à les adopter s’ils ne le souhaitent pas. Cela dit, tous les utilisateurs n’auront pas accès aux nouvelles fonctionnalités de l’IA. Pour bénéficier de l’IA, les utilisateurs doivent posséder un iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ou l’un des modèles iPhone 16 qui arriveront plus tard dans l’année. Si vous possédez un modèle plus ancien, Apple souhaite que vous passiez à la version la plus récente de l’iPhone pour pouvoir utiliser les fonctionnalités d’iOS 18. Si vous possédez un iPad ou un Mac, ils devront au moins être équipés d’une puce M1.

Les fonctions d’IA d’Apple seront alimentées par sa propre technologie et les outils d’OpenAI. Apple s’associera également à OpenAI, qui développe un chatbot de type ChatGPT pour les appareils Apple.

Apple Intelligence, la nouvelle star chez la pomme croquée

Apple Intelligence fonctionnera principalement sur l’appareil et devrait gérer les tâches d’IA de base. Cela signifie que le modèle d’IA d’Apple est alimenté par le processeur embarqué de l’appareil et non par le cloud. Pour l’instant, on ne sait pas quels seraient les critères d’une tâche élémentaire, mais Apple Intelligence disposerait d’un code qui déterminerait si une demande peut être traitée sur l’appareil ou si elle doit être transmise aux serveurs d’Apple.

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités et modifications liées à l’IA les plus attendues pour les iPhone, les iPad et les Mac :

Des résumés de notifications générés par l’IA. L’IA peut également résumer les notes de réunion, les messages texte et les e-mails.

Amélioration de la navigation dans Safari grâce à la recherche intelligente et à l’outil Web Eraser.

Réponses automatiques détaillées aux e-mails et aux messages.

Un Siri plus intelligent grâce à l’IA générative et aux contrôles par application. Siri peut supprimer un courriel, modifier une photo ou résumer un article d’actualité.

Xcode infusé d’IA.

Nouvel effet de texte sur les mots individuels dans les messages.

L’application de messagerie inclura une fonction analogue à celle de Gmail qui classera automatiquement les messages entrants.

Emojis créés par l’IA.

Transcription automatique des mémos vocaux.

Retouche assistée par l’IA dans l’application Photos.

Recherche Spotlight intelligente.

Des outils d’IA pour générer automatiquement des diapositives dans Keynote et accélérer la rédaction dans Pages.

Mark Gurman a explicitement déclaré que les fonctionnalités d’IA représenteront environ la moitié de la présentation du keynote WWDC d’Apple, qui débutera à 19 heures, heure de Paris, le 10 juin et durera environ 2 heures. Vous pouvez regarder la WWDC 2024 sur la chaîne YouTube officielle d’Apple, le site Web d’Apple, l’application TV sur les appareils Apple, ou le site web ou l’application Apple Developer.