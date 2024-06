Accueil » WWDC 2024 : Apple va révolutionner iOS, macOS et plus avec l’IA intégrée

La Worldwide Developers Conference (WWDC) annuelle d’Apple a toujours été un événement très attendu, et la WWDC 2024 promet de ne pas faire exception. En mettant l’accent sur l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans ses systèmes d’exploitation, Apple devrait dévoiler des mises à jour importantes qui remodèleront la façon dont vous interagissez avec vos appareils.

D’iOS et iPadOS 18 à macOS, watchOS, tvOS et VisionOS, attendez-vous à une pléthore de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations qui élèveront votre expérience utilisateur à de nouveaux sommets.

La vidéo ci-dessous nous donne plus de détails sur ce qu’Apple a prévu pour sa Keynote WWDC de demain.

iOS et iPadOS 18 : l’aube de l’informatique mobile alimentée par l’IA

Au cœur de la WWDC 2024 se trouve l’introduction d’iOS 18 et d’iPadOS 18, qui annonceront une nouvelle ère de l’informatique mobile alimentée par l’IA. Préparez-vous à être surpris par l’intégration transparente de Large Language Model (LLM) dans Siri, l’assistant virtuel d’Apple. Cette mise à jour transformera Siri en un compagnon plus conversationnel et intuitif, capable de comprendre vos requêtes et d’y répondre de manière plus naturelle et plus humaine. En outre, Apple aurait conclu un partenariat avec OpenAI pour apporter la puissance de ChatGPT à Siri, afin d’améliorer encore ses capacités et de vous offrir une expérience plus attrayante et plus interactive.

Mais, la révolution de l’IA ne s’arrête pas là. iOS et iPadOS 18 introduiront également une multitude de nouvelles fonctionnalités d’IA dans les applications intégrées, les rendant plus intelligentes et plus efficaces que jamais. Imaginez un navigateur Safari qui propose des suggestions de recherche personnalisées en fonction de votre historique de navigation et de vos préférences, ou une application Photos capable de reconnaître et de classer vos images avec précision à l’aide d’algorithmes de vision artificielle avancés. L’application Mail bénéficiera également d’un tri des e-mails et de suggestions de réponses pilotés par l’IA, ce qui vous aidera à gérer votre boîte de réception plus efficacement et vous fera gagner un temps précieux.

Outre ces améliorations basées sur l’IA, iOS et iPadOS 18 offriront davantage d’options de personnalisation, ce qui vous permettra de personnaliser votre écran d’accueil et votre centre de contrôle en fonction de vos besoins et de vos préférences. Et pour ceux qui privilégient la sécurité et la commodité, une nouvelle application de mots de passe autonome simplifiera le processus d’importation et de gestion de vos mots de passe sur tous vos appareils.

Mise à niveau de l’IA de Siri : intégration des LLM et de la fonctionnalité optionnelle ChatGPT pour une expérience plus conversationnelle et interactive.

Applications intégrées dotées d’IA : Fonctionnalités plus intelligentes dans Safari, Photos, Mail et autres, exploitant l’IA pour améliorer la productivité et l’expérience utilisateur.

Personnalisation améliorée : Une plus grande flexibilité dans la personnalisation de votre écran d’accueil et du centre de contrôle en fonction de vos préférences.

Application autonome pour les mots de passe : Gestion simplifiée des mots de passe sur tous vos appareils.

macOS : l’IA au service de la productivité

Pour ne pas être en reste par rapport à ses homologues mobiles, macOS recevra également des mises à jour significatives qui s’alignent sur les avancées en matière d’IA observées dans iOS et iPadOS. Attendez-vous à une série de nouvelles fonctionnalités d’IA conçues pour stimuler votre productivité et rationaliser votre workflow. De l’automatisation intelligente des tâches aux suggestions contextuelles, macOS exploitera la puissance de l’IA pour vous aider à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement.

Outre ces améliorations de l’IA, macOS subira également quelques modifications visuelles et fonctionnelles. L’application de calculatrice, un élément essentiel du système d’exploitation, sera repensée pour offrir une interface plus intuitive et plus conviviale. Les paramètres du système seront réorganisés pour rendre la navigation plus simple et plus efficace. Enfin, conformément à la tradition d’Apple qui consiste à donner à ses versions de MacOS le nom de monuments californiens, un nouveau nom est prévu, ce qui ajoutera une touche de mystère et d’excitation à l’ensemble de la procédure.

Productivité optimisée par l’IA : De nouvelles fonctionnalités qui exploitent l’IA pour automatiser des tâches, fournir des suggestions contextuelles et rationaliser votre workflow.

Application de calculatrice remaniée : Une interface plus intuitive et plus conviviale pour effectuer des calculs.

Paramètres système réorganisés : Navigation simplifiée et convivialité améliorée pour la gestion des réglages de votre Mac.

Nouveau nom pour macOS : Poursuite de la tradition consistant à nommer les versions d’après des monuments californiens.

watchOS et tvOS : des expériences plus intelligentes et plus indépendantes

Si iOS, iPadOS et macOS volent la vedette, watchOS et tvOS recevront également des mises à jour notables qui améliorent leurs fonctionnalités et leur expérience utilisateur. Au premier plan de ces mises à jour figurent les améliorations apportées à Siri, qui permettent d’effectuer des tâches plus avancées sur l’appareil pour l’Apple Watch. L’Apple Watch sera ainsi plus indépendante de l’iPhone, ce qui vous permettra d’effectuer un plus grand nombre d’actions directement à partir de votre poignet.

tvOS, quant à lui, se concentrera sur une expérience de divertissement plus personnalisée et immersive. Grâce à des recommandations de contenu alimentées par l’IA et à des commandes vocales améliorées, votre Apple TV fera encore plus partie intégrante de votre installation de divertissement à domicile.

Siri amélioré sur l’Apple Watch : Des tâches plus avancées sur l’appareil, rendant votre Apple Watch plus indépendante de votre iPhone.

Expérience tvOS personnalisée : Recommandations de contenu alimentées par l’IA et commande vocale améliorée pour une expérience de divertissement plus immersive.

visionOS : l’avenir de la réalité augmentée

La WWDC 2024 marquera également l’introduction de visionOS 2, la prochaine itération du système d’exploitation de réalité augmentée d’Apple. S’appuyant sur les bases posées par son prédécesseur, visionOS 2 apportera une foule de nouvelles fonctionnalités et des versions Vision Pro dédiées d’applications Apple populaires. Cette mise à jour améliorera encore votre expérience de l’écosystème de pointe d’Apple en matière de réalité augmentée, en proposant des applications plus immersives et interactives qui brouillent la frontière entre le monde numérique et le monde physique.

VisionOS 2 : La nouvelle génération du système d’exploitation de réalité augmentée d’Apple, avec de nouvelles fonctionnalités et des applications Vision Pro dédiées.

Expériences de réalité augmentée immersives : Des applications plus interactives et attrayantes qui associent de manière transparente les domaines numérique et physique.

À noter dans vos agendas : Le WWDC 2024 démarre ce soir

Avec tant de choses à attendre, il est essentiel de marquer vos calendriers pour le début de la WWDC 2024. L’événement débutera le 10 juin, avec la très attendue keynote prévue à 19 heures, heure de Paris. Comme les années précédentes, vous pourrez suivre l’événement en direct via différents canaux, notamment YouTube, le site officiel d’Apple, l’application Apple TV et l’application Apple Developer.

La WWDC 2024 promet d’être un événement révolutionnaire qui illustre l’engagement inébranlable d’Apple en faveur de l’innovation et de l’expérience utilisateur.