Découvrez les rendus et les caractéristiques de la future Galaxy Watch FE

En plus de travailler sur une nouvelle Galaxy Watch 7 « normale » dont nous ne savons pas grand-chose et sur une Galaxy Watch 7 Ultra bien nommée, rivale de la robuste Apple Watch Ultra avec un design plutôt bizarre, Samsung prépare clairement un modèle Galaxy Watch FE unique en son genre avec un prix vraisemblablement abordable.

En effet, selon toute vraisemblance, Samsung semble préparer une version plus abordable de sa Galaxy Watch, baptisée FE (Fan Edition). Des rendus divulgués par @Sudhanshu1414 sur X montrent ce qui semble être le modèle 40 mm disponible en bleu, noir et rose.

Et il semble que la toute première smartwatch Fan Edition sera pratiquement identique à la Galaxy Watch 4 (non Classic) sortie en 2021. Bien que la reprise d’un design ancien, mais indéniablement attrayant ne soit pas nécessairement une mauvaise chose, je dois admettre que je suis un peu déçu d’apprendre que Samsung pourrait cloner toutes les spécifications de la Watch 4 pour la Watch FE de cette année également.

En plus des images, des spécifications ont également fuité, notamment un écran OLED de 1,2 pouce et une autonomie de 30 heures. La montre serait équipée du même processeur Exynos W920 que la Galaxy Watch 4, ainsi que de 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage. Elle devrait également fonctionner avec le système One UI Watch 5 de Samsung.

Un prix de 199 euros pour la Galaxy Watch FE en Europe ?

Jusqu’à présent, Samsung n’a jamais sorti de version FE de ses montres connectées, réservant cette gamme abordable à ses smartphones. Cependant, l’arrivée de la Galaxy Watch FE pourrait rendre cette technologie plus accessible, avec un prix inférieur de la Galaxy Watch 6. Selon @MysteryLupin, la nouvelle Galaxy Watch FE pourrait coûter 199 €.

Samsung prévoirait de lancer trois nouvelles montres lors de son prochain événement Unpacked, prévu en juillet. On pourrait y découvrir la Galaxy Watch 7, la Galaxy Watch FE, et une Galaxy Watch Ultra à la forme carrée, rappelant davantage les modèles d’Apple.