Après une première série d’accessoires assortis aux couleurs du MacBook Neo, Satechi étoffe son catalogue avec quatre nouveaux produits. Le fabricant dévoile un clavier sans fil, un tapis de bureau, un chargeur GaN et un adaptateur HDMI 4K, tous déclinés dans les mêmes teintes que l’ordinateur portable abordable d’Apple.

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Cette nouvelle collection reprend les coloris Argent, Rose poudré, Jaune agrume et Indigo. Les quatre accessoires sont disponibles dès maintenant sur le site officiel de Satechi et sur Amazon.

Un clavier sans fil inspiré de l’univers Apple

La pièce centrale de cette nouvelle collection est le Satechi Slim EX1, un clavier sans fil proposé à 54,99 euros. Son design coloré rappelle celui du Magic Keyboard livré avec certains iMac. Il utilise des touches à mécanisme ciseaux à profil bas et dispose d’un commutateur physique permettant de basculer entre les dispositions Mac et Windows.

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Le clavier peut également être associé à un iPad ou à un iPhone. Il permet de passer d’un appareil à l’autre grâce à trois canaux Bluetooth ou à un récepteur USB-C 2,4 GHz. Sa batterie amovible promet jusqu’à cinq semaines d’autonomie sur une seule charge, selon le fabricant.

Un tapis de bureau assorti et résistant à l’eau

Pour accompagner le clavier, Satechi propose le Form Desk Mat, un tapis de bureau vendu 39,99 euros. Avec ses dimensions d’environ 69,9 × 33 cm, il offre suffisamment de place pour installer un clavier, une souris et plusieurs accessoires.

Sa surface est résistante à l’eau, tandis que sa base antidérapante doit lui permettre de rester bien en place. Les coutures renforcées contribuent également à limiter l’effilochage des bords au fil du temps.

Un chargeur GaN de 45 W, avec des pointes à 60 W

Le nouveau chargeur Satechi OnTheGo 45W GaN s’adresse à ceux qui souhaitent disposer d’une alimentation plus polyvalente. Il affiche une puissance de charge soutenue de 45 W, avec une puissance maximale annoncée de 60 W. Il dépasse ainsi largement les 20 W du chargeur fourni par Apple avec le MacBook Neo.

Décliné dans les quatre coloris de la gamme, il peut également alimenter un iPad à 45 W et prendre en charge la recharge rapide de l’iPhone 18 via USB PD 3,2 AVS. Son prix est fixé à 29,99 dollars. Il reste compatible avec de nombreux autres appareils, notamment les smartphones Android et la Nintendo Switch.

Un adaptateur USB-C vers HDMI 4K à 60 Hz

Enfin, Satechi complète cette collection avec le Core USB-C to 4K HDMI Adapter, proposé lui aussi à 29,99 dollars. Cet adaptateur permet de connecter un écran externe avec une sortie vidéo allant jusqu’à la définition 4K à 60 Hz.

Il est optimisé pour le port USB 3 du MacBook Neo et prend en charge DisplayPort 1.4. Aucun pilote ni alimentation externe ne sont nécessaires pour l’utiliser. L’accessoire fonctionne également avec les iPad, les MacBook Air et Pro, ainsi qu’avec les PC portables Windows compatibles avec le mode DisplayPort Alt Mode.

Avec ces quatre nouveautés, Satechi poursuit son approche esthétique autour du MacBook Neo : proposer des accessoires fonctionnels qui reprennent les couleurs de l’ordinateur. La collection couvre désormais plusieurs usages du quotidien, de la saisie à l’alimentation en passant par l’organisation du bureau et la connexion à un écran externe.