À l’occasion de sa conférence Adobe Max 2026, Adobe a présenté une nouvelle série d’expérimentations technologiques, baptisées « Sneaks ». Ces projets explorent de nouvelles façons d’utiliser l’intelligence artificielle pour créer des personnages, transformer des images en environnements 3D, façonner des effets sonores ou encore automatiser certaines opérations de retouche dans Photoshop.

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Comme chaque année, ces démonstrations donnent un aperçu des pistes explorées par les équipes de recherche d’Adobe. Elles ne constituent toutefois pas des annonces de produits : rien ne garantit que ces fonctionnalités seront intégrées un jour à Creative Cloud ou à la plateforme Firefly.

Project Screen Test : créer un personnage IA en dialoguant avec lui

Parmi les projets présentés, Project Screen Test propose une approche originale pour concevoir des personnages destinés à des vidéos générées par IA. Plutôt que de définir leur personnalité uniquement à l’aide de descriptions textuelles, l’utilisateur peut directement dialoguer avec eux et les diriger dans un environnement qui rappelle une séance d’audition.

Le processus commence par quelques traits de personnalité, comme « anxieux », « timide » ou « maladroit ». Il faut ensuite définir sa voix, en choisissant un modèle prédéfini, en la décrivant dans un prompt ou en fournissant un échantillon audio auquel le système pourra se référer.

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L’utilisateur peut alors approfondir la personnalité du personnage en discutant avec lui, comme lors d’un appel vidéo. Cette conversation permet de préciser son histoire, son tempérament, ses ambitions, ses défauts, ses peurs ou encore ses particularités dans la façon de bouger. Les différents traits générés peuvent ensuite être ajustés manuellement dans un onglet dédié.

Une fois le personnage défini, Screen Test permet de générer des essais animés en décrivant un décor ou une situation dans laquelle il doit évoluer. L’objectif est de donner davantage de cohérence et de personnalité aux personnages générés par IA, un domaine où les résultats peuvent encore manquer d’identité et de subtilité.

Pour l’instant, Screen Test reste un exercice créatif autonome. Adobe n’a pas précisé si cette technologie pourrait rejoindre ses outils de génération vidéo existants.

Project Sight Span : transformer une image en environnement 3D explorable

Project Sight Span s’attaque à une autre limite de la création visuelle : le cadrage fixe des photographies et des illustrations. Le projet transforme une image en environnement tridimensionnel dans lequel l’utilisateur peut se déplacer et modifier virtuellement le point de vue.

L’IA génère les éléments situés hors du cadre original, notamment les objets et les arrière-plans qui deviennent visibles lorsque l’on change d’angle. Ces extensions sont conçues pour s’intégrer naturellement à l’image de départ, y compris lorsque l’utilisateur explore ce qui se trouve derrière le point de vue initial.

La prévisualisation de cet environnement 3D reste relativement pixelisée et imprécise. En revanche, la qualité de l’image est restaurée lorsque l’utilisateur sélectionne le cadrage qui lui convient.

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Sight Span fonctionne avec différents types de contenus plats : photographies, peintures ou illustrations. Le système peut également préserver le style artistique de l’image d’origine. Même certains détails particulièrement distinctifs, comme des tatouages ou des traits du visage, semblent rester reconnaissables après repositionnement.

L’approche rappelle le recadrage spatial d’Apple, mais avec des possibilités de déplacement beaucoup plus importantes. Elle permet notamment de modifier plus radicalement le point de prise de vue. Cette liberté a toutefois une contrepartie : plus l’image est transformée, plus le résultat s’éloigne de ce que l’on pourrait considérer comme une photographie fidèle à la scène initiale.

Project Sound Bender : façonner des effets sonores avec une interface intuitive

Avec Project Sound Bender, Adobe explore la génération et le mixage audio assistés par IA. Le principe consiste à importer un extrait vidéo, puis à décrire les sons souhaités à l’aide d’une instruction textuelle. Un prompt comme « bruits de chaudron bouillonnant dans un univers de science-fiction » permet ainsi de générer des effets sonores automatiquement synchronisés avec la séquence.

La particularité de l’outil réside dans son interface de contrôle : une surface carrée dont chaque coin correspond à une variation sonore générée par l’IA. Dans l’exemple présenté, les extrêmes peuvent représenter des gargouillements denses accompagnés de bulles, des roches en ébullition, des sons électroniques aigus ou encore un crépitement électrique.

L’utilisateur peut déplacer son curseur sur cette surface pour modifier en temps réel le rendu sonore et déterminer quels effets doivent prendre le dessus. Il est également possible de personnaliser individuellement les sons associés aux différents coins.

L’ambition est de rendre le mixage et l’exploration sonore plus accessibles, sans pour autant supprimer la possibilité d’intervenir précisément sur le résultat.

Project Rinse Repeat : reproduire automatiquement des retouches dans Photoshop

Le quatrième projet, Project Rinse Repeat, s’intéresse à une tâche courante en retouche photo : appliquer les mêmes modifications à plusieurs personnes ou objets d’une même image.

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L’idée est simple. Après avoir effectué une retouche sur un premier sujet, l’utilisateur peut demander à l’IA de reproduire cette opération sur d’autres éléments similaires. Par exemple, après avoir supprimé des imperfections cutanées sur le visage d’une personne, l’outil peut adapter les mêmes corrections aux autres membres d’un groupe.

Le système peut aussi automatiser des opérations dans des visuels marketing. Adobe montre notamment comment une ombre ajoutée manuellement à un produit peut être reproduite sur d’autres objets, même lorsque leurs formes et leurs dimensions diffèrent.

Rinse Repeat repose sur Photoshop et présente un avantage important : les modifications générées restent entièrement modifiables. L’outil ne se contente donc pas d’appliquer un effet aplati sur l’image. Il reproduit les opérations à l’aide des outils natifs de Photoshop, ce qui permet de reprendre les retouches individuellement.

Adobe veut rendre les outils créatifs plus intuitifs, sans sacrifier le contrôle

Ces quatre projets illustrent une tendance commune : simplifier des opérations qui nécessitent habituellement des compétences techniques ou plusieurs étapes de travail. Qu’il s’agisse de diriger un personnage, de déplacer virtuellement une caméra, de composer un environnement sonore ou de reproduire des retouches, Adobe cherche à rendre les interactions plus naturelles.

Cette approche ne vise pas uniquement les débutants. Gautham Mysore, chercheur principal chez Adobe Research, explique que ces interfaces doivent également offrir davantage de précision aux professionnels expérimentés. Il cite notamment l’exploration sonore de Sound Bender et le positionnement de la caméra dans Sight Span comme des moyens de laisser les créatifs affiner plus directement leurs résultats.

Reste la question de leur avenir. Les Sneaks sont des prototypes susceptibles d’évoluer, d’être intégrés à des produits existants ou de ne jamais dépasser le stade de la démonstration. Mais leur orientation n’est pas anodine : l’IA occupe désormais une place centrale dans la stratégie d’Adobe, et certaines de ces idées pourraient finir par rejoindre Photoshop, les outils vidéo ou Firefly.

Ces innovations soulèvent aussi une question plus large pour les professionnels de la création. Si ces outils deviennent suffisamment performants, ils pourraient progressivement automatiser des tâches aujourd’hui réalisées avec des logiciels spécialisés, des bibliothèques d’éléments ou des processus de production complexes. Une perspective qui promet de nouveaux gains de temps, mais qui pourrait également rebattre les cartes dans les métiers de la création.