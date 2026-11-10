Adobe et The Walt Disney Company renforcent une collaboration qui dure depuis plusieurs décennies. Les deux groupes viennent de conclure un accord stratégique pluriannuel destiné à accélérer l’innovation dans les domaines de la création, du storytelling et des expériences numériques, avec une place centrale accordée à l’intelligence artificielle générative.

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Disney utilise depuis longtemps les logiciels d’Adobe pour produire ses contenus, concevoir ses campagnes marketing et développer certaines expériences numériques proposées aux visiteurs de ses parcs. Ce nouvel accord va plus loin : Adobe devient le partenaire officiel de Disney en matière d’innovation dans l’IA, avec un accès anticipé à ses dernières technologies et un accompagnement direct de ses équipes techniques.

Adobe met Firefly et ses équipes de recherche au service de Disney

Dans le cadre de cette alliance, Disney pourra découvrir en avant-première plusieurs outils Adobe, notamment Firefly, Firefly Foundry, Premiere et Photoshop. Adobe prévoit également de mobiliser ses ingénieurs et ses chercheurs pour travailler aux côtés des équipes créatives et techniques de Disney.

L’un des volets les plus intéressants concerne Firefly Foundry. Adobe accompagnera Disney dans le développement de modèles d’IA générativeL'IA générative est une intelligence artificielle qui crée du texte, des images, des vidéos, du son ou du code à partir d'une simple demande écrite. Lire la fiche personnalisés, entraînés à partir des propriétés intellectuelles du groupe. L’objectif est de permettre à ces modèles de mieux comprendre les personnages, les univers et les styles visuels propres aux différentes franchises Disney, afin de produire des contenus adaptés à un usage commercial.

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Cette approche vise à répondre à une difficulté particulière des grands studios : obtenir des créations générées par IA qui respectent suffisamment l’identité visuelle de leurs licences pour pouvoir être intégrées à de véritables projets. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur des modèles généralistes, Disney pourra ainsi explorer des outils conçus autour de ses propres univers.

Des applications déjà envisagées chez Walt Disney Imagineering

La collaboration a déjà commencé chez Walt Disney Imagineering Research & Development, la division chargée notamment d’imaginer les futures expériences des parcs Disney. Les équipes utilisent Firefly Foundry pour transformer des croquis dessinés à la main en illustrations conceptuelles finalisées en 2D. Un autre modèle permettrait de générer des images respectant l’identité visuelle de différentes franchises.

Ces outils pourraient faciliter certaines étapes de conception, en accélérant le passage d’une idée initiale à une proposition visuelle plus aboutie. Ils ne signifient toutefois pas que les attractions ou les décors des parcs seront désormais conçus automatiquement par une IA : l’annonce porte avant tout sur des usages créatifs et des expérimentations menées avec les équipes d’Imagineering.

Le partenariat concerne également StudioLAB, le laboratoire d’innovation de The Walt Disney Studios. Adobe y accompagnera les créatifs dans l’expérimentation de nouvelles méthodes de travail et de production.

ESPN veut aussi exploiter les archives et l’engagement des fans

L’accord s’étend enfin à ESPN Edge, l’initiative d’ESPN consacrée à l’exploration de nouvelles technologies dans le sport. Les deux entreprises étudieront notamment comment l’intelligence artificielle pourrait renforcer l’engagement des supporters et donner une nouvelle visibilité aux vastes archives sportives de la chaîne.

Les possibilités sont nombreuses, de la valorisation de contenus historiques à la création de nouvelles expériences destinées aux fans. Adobe et Disney n’ont cependant pas détaillé les fonctionnalités qui pourraient en découler ni leur calendrier de déploiement.

Les premiers projets communs sont déjà lancés et d’autres devraient suivre au cours des prochaines années. Pour Adobe, cette alliance constitue une occasion de démontrer les possibilités de ses technologies génératives dans des environnements créatifs exigeants. Pour Disney, elle ouvre la voie à des outils d’IA davantage adaptés à ses univers, avec un enjeu central : accélérer la création sans perdre le contrôle de son identité artistique et de ses propriétés intellectuelles.