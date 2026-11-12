Adobe Creative Cloud est l’abonnement qui réunit les applications de création d’Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere, Lightroom, Acrobat…), des services en ligne et l’IA générative Firefly. En France, la formule Creative Cloud Pro coûte 78,65 euros par mois pour plus de 20 applications, et Adobe MAX 2026 en a fait une suite pilotée par des agents IA.

Adobe Creative Cloud est l’abonnement logiciel d’Adobe qui réunit ses applications de création (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects, Lightroom, Acrobat…) et des services en ligne : stockage dans le cloud, polices Adobe Fonts, Behance, Adobe Express et Firefly, la plateforme d’IA générativeL'IA générative est une intelligence artificielle qui crée du texte, des images, des vidéos, du son ou du code à partir d'une simple demande écrite. Lire la fiche de l’éditeur. Les applications s’installent sur l’ordinateur et ne fonctionnent que tant que l’abonnement est valide.

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Annoncé en octobre 2011, il a remplacé la vente de licences perpétuelles de Creative Suite : le 6 mai 2013, Adobe a annoncé qu’il ne publierait plus de nouvelles versions de Creative Suite, et les premières versions réservées à Creative Cloud sont sorties le 17 juin 2013. Depuis, la suite se renouvelle chaque année (CC 2027 le 10 novembre 2026) et s’est ouverte à l’intelligence artificielle.

Ce qu’il offre en France, selon les prix TTC relevés sur adobe.com le 12 novembre 2026 : Creative Cloud Pro, la formule « toutes les applications », donne accès à plus de 20 applications pour 78,65 euros par mois (39,31 euros par mois pendant trois mois pour les nouveaux abonnés), avec 100 Go de stockage et 4 000 crédits pour les fonctions vidéo et audio génératives avancées. Des formules plus ciblées existent : Photographie (Photoshop et Lightroom, 1 To) à 23,99 euros par mois, une application seule à partir de 26,21 euros par mois, et des abonnements Firefly distincts à partir de 11,08 euros par mois.

L’IA est devenue le cœur de l’offre. Firefly s’appuie sur les modèles d’Adobe, présentés comme conçus pour un usage commercial, et, selon la presse, sur des modèles de partenaires (Google, OpenAI, ByteDance, Kling, ElevenLabs, Topaz Labs). Lors d’Adobe MAX 2026, le 10 novembre, Adobe a dévoilé le Creative Agent (bêta), capable d’exécuter des tâches répétitives dans Premiere, Illustrator ou Firefly, de nouveaux outils dans Premiere, Photoshop et Lightroom (suppression générative d’objets, Relight, correction des yeux fermés) et un partenariat avec Disney autour de Firefly Foundry (notre article).

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Le modèle a ses limites : pas de licence perpétuelle, des crédits génératifs plafonnés pour la vidéo et l’audio, une facture élevée pour un usage ponctuel et une défiance née de la controverse de 2024 sur les conditions d’utilisation, qu’Adobe avait dû clarifier en affirmant ne pas entraîner son IA sur les contenus des clients particuliers.