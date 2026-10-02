Oura devait faire ses premiers pas en Bourse cette semaine. Finalement, le fabricant finlandais de bagues connectées a décidé de reporter son introduction sur le Nasdaq, invoquant « l’incertitude sur le marché des IPO ». Une décision annoncée mardi, seulement une semaine après le lancement officiel de l’opération.

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Le groupe assure pourtant que la demande des investisseurs était forte et que son activité continue de progresser. Oura ne donne pour l’instant aucune nouvelle date pour son introduction en Bourse.

Une IPO qui devait lever jusqu’à 2,2 milliards de dollars

Oura prévoyait de mettre sur le marché 50 millions d’actions, dans une fourchette comprise entre 40 et 44 dollars par action. L’opération pouvait ainsi permettre de lever jusqu’à 2,2 milliards de dollars. Mais une grande partie des titres ne provenait pas directement de l’entreprise. Sur les 50 millions d’actions prévues, 36,5 millions étaient vendues par des actionnaires existants.

Selon une personne proche du dossier citée par Semafor, les actions semblaient finalement devoir être proposées dans le bas de la fourchette, ce qui aurait contribué au report de l’opération.

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Tom Hale, le patron d’Oura, affirme néanmoins que l’entreprise préfère attendre plutôt que de forcer son entrée sur les marchés.

« Nous voulons réaliser une introduction en Bourse exceptionnelle pour nos employés et nos investisseurs et nous avons le luxe de choisir notre moment. »

Oura assure également que ses fondamentaux se sont renforcés depuis le début du processus d’introduction en Bourse.

Oura revendique une forte accélération de son activité

L’entreprise affirme être rentable et indique que son activité s’est encore améliorée depuis le lancement de son processus d’IPO. Le lancement de la Oura Ring 5 aurait notamment permis de porter le nombre de membres payants à 5,7 millions. Oura anticipe par ailleurs une croissance de 90 % de son chiffre d’affaires sur son exercice 2026, par rapport à l’exercice précédent.

Ces chiffres montrent le changement d’échelle de l’entreprise depuis ses débuts. La bague connectée n’est plus seulement positionnée comme un accessoire de suivi du sommeil : Oura cherche désormais à construire un modèle reposant sur une base importante d’abonnés payants.

Mais cette croissance ne suffit pas nécessairement à convaincre les investisseurs dans le contexte actuel du marché des introductions en Bourse.

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Une semaine particulièrement difficile pour les IPO

Le report d’Oura intervient dans une période compliquée pour les entreprises souhaitant entrer en Bourse. D’après les données de Renaissance Capital citées par CNBC, quatre entreprises qui cherchaient à lever au moins 50 millions de dollars ont reporté ou annulé leur IPO en une seule semaine. Oura fait partie de ces sociétés.

Le phénomène porte à sept le nombre d’IPO reportées ou retirées au troisième trimestre, contre quatre au deuxième trimestre. Holtec Nuclear a notamment retiré son projet d’introduction la semaine précédente.

Les analystes de Renaissance Capital évoquent plusieurs facteurs susceptibles de refroidir les investisseurs, notamment les inquiétudes autour des dépenses liées à l’intelligence artificielle, la remontée des rendements obligataires à leur plus haut niveau depuis 19 ans et le retour des hausses de taux.

Le précédent des produits grand public pèse aussi

Le secteur des produits électroniques grand public n’offre par ailleurs pas forcément le contexte le plus rassurant pour une entreprise comme Oura.

Gil Luria, analyste chez DA Davidson, a expliqué à CNBC que certains investisseurs avaient perdu de l’argent sur des entreprises positionnées sur des produits grand public très ciblés. Il cite notamment Peloton, GoPro et Fitbit.

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Cette prudence est importante pour Oura, dont la valorisation repose en partie sur la capacité de l’entreprise à transformer le succès de sa bague connectée en revenus récurrents et durables.

Le report ne signifie toutefois pas qu’Oura abandonne son projet boursier. L’entreprise avait rendu public son dossier d’introduction au début du mois de septembre, après avoir envisagé quelques semaines plus tôt une levée pouvant atteindre 3 milliards de dollars, sur la base d’une valorisation pouvant aller jusqu’à 16 milliards de dollars.

Pour l’instant, Oura préfère donc attendre. Son activité continue de progresser, son nombre d’abonnés atteint un niveau record et l’entreprise affirme être rentable. Mais dans un marché où les investisseurs se montrent plus sélectifs, le calendrier de l’IPO pourrait finalement être aussi important que les performances de l’entreprise.