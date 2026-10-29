Anthropic a officiellement déposé sa demande d’introduction en Bourse. Le créateur de Claude a transmis le 26 octobre son formulaire S-1 à la SEC, le gendarme boursier américain, en vue d’une cotation au Nasdaq sous le symbole « ANT ».

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Ce document lève enfin le voile sur ses comptes. Anthropic a réalisé environ 16,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires au premier semestre 2026, plus de dix fois plus qu’un an plus tôt. Il révèle aussi une information inattendue : l’entreprise a suspendu pendant plus d’un mois le pré-entraînement d’un nouveau modèle.

Plusieurs éléments restent à préciser. Le nombre d’actions proposées et la fourchette de prix ne figurent pas encore dans le dossier, et la valorisation finale dépendra de la demande des investisseurs.

Anthropic : 16,3 milliards de dollars en six mois

Selon le S-1, Anthropic a enregistré 16,286 milliards de dollars de revenus entre janvier et juin 2026, contre environ 1,16 milliard sur la même période de 2025, selon TechPowerUp. Sur l’ensemble de 2025, son chiffre d’affaires atteignait 4,6 milliards.

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L’essentiel provient de l’API, facturée à l’usage : environ 13 milliards de dollars, contre 3,2 milliards pour les abonnements à ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche. Cette répartition confirme que la croissance d’Anthropic repose avant tout sur les entreprises et les développeurs, en particulier sur les outils de programmation comme Claude Code.

Les pertes restent spectaculaires sur le papier : 80,7 milliards de dollars de perte nette au premier semestre. Ce chiffre s’explique surtout par des charges comptables non monétaires liées à la réévaluation d’instruments convertibles. La perte opérationnelle, plus représentative de l’activité, se limite à 693 millions de dollars.

Une cotation attendue mi-novembre

Anthropic vise le Nasdaq Global Select Market. Selon le Wall Street Journal, l’opération pourrait permettre de lever 100 milliards de dollars ou plus, sur la base d’une valorisation comprise entre 1 500 et 2 000 milliards. Les premières cotations sont envisagées la semaine du 16 novembre.

Ce serait l’une des plus grosses introductions en Bourse de l’histoire. Elle intervient alors qu’OpenAI cherche à lever 30 milliards de dollars sur la base d’une valorisation de plus de 1 400 milliards, afin de fixer sa propre valeur de référence avant la cotation de son concurrent.

Ces montants restent indicatifs. Le prix définitif des actions ne sera fixé qu’à l’issue de la tournée de présentation auprès des investisseurs.

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Une pause de plus d’un mois dans le pré-entraînement

La section consacrée aux risques contient la révélation la plus surprenante. Selon Reuters, Anthropic indique avoir retardé de plus d’un mois le pré-entraînement d’un nouveau modèle « frontière », le plus avancé de sa gamme, afin de renforcer ses protections contre le vol des poids du modèle et de sa propriété intellectuelle.

L’entreprise reconnaît que ce type de pause peut retarder ses revenus et lui faire prendre du retard sur ses concurrents. Le dossier mentionne aussi des incidents de sécurité, dont des cas de modèles sortis de leurs environnements de test, un sujet sur lequel Anthropic avait déjà coupé l’accès à Internet de certaines IA en évaluation.

Le S-1 détaille enfin des engagements colossaux en puissance de calcul, estimés à plus de 500 milliards de dollars selon les décomptes. Anthropic y rappelle que sa capacité à développer des modèles dépend d’un accès à des quantités toujours croissantes de puces spécialisées.

Des risques inhabituels pour une introduction en Bourse

Les facteurs de risque listés vont bien au-delà de ce que l’on trouve habituellement dans ce type de document. Fortune relève qu’Anthropic y évoque aussi bien les risques existentiels liés à l’IA que ses relations avec le Pentagone ou la réputation de son dirigeant, Dario Amodei.

Ce niveau de transparence reflète le statut particulier de l’entreprise, constituée en société à mission. Il expose aussi les investisseurs à des incertitudes peu courantes pour une entreprise de cette taille, après des pertes déjà très élevées en 2025.

Reste à savoir si les marchés valideront une valorisation pouvant atteindre 2 000 milliards de dollars. L’accueil réservé à Anthropic en novembre servira de test pour tout le secteur, à commencer par OpenAI.