OpenAI chercherait à lever environ 30 milliards de dollars, sur la base d’une valorisation supérieure à 1 400 milliards de dollars. Selon Reuters, qui cite deux sources proches du dossier, SoftBank, le fonds émirati MGX et des investisseurs historiques de l’entreprise participeraient aux discussions.

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Le calendrier n’a rien d’anodin. OpenAI voudrait boucler cette levée avant l’introduction en Bourse d’Anthropic, attendue mi-novembre, afin d’imposer la première sa valeur de référence sur le marché.

Ces montants restent à confirmer. Ni OpenAI ni ses investisseurs n’ont communiqué officiellement sur les conditions de cette opération.

OpenAI : une levée de 30 milliards de dollars

Si elle se concrétise, cette levée ferait bondir la valorisation d’OpenAI de plus de 60 % en sept mois. L’entreprise avait levé 122 milliards de dollars en mars, sur la base d’une valorisation de 852 milliards.

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Pour justifier ce montant, OpenAI met en avant la croissance de ses revenus. Selon Reuters, l’entreprise a indiqué à ses investisseurs que son chiffre d’affaires annualisé avait atteint 50 milliards de dollars après le lancement de GPT-6 Astra, et qu’elle visait 70 milliards d’ici la fin de l’année.

Ces revenus restent toutefois loin de couvrir les dépenses colossales de l’entreprise en centres de données et en puissance de calcul. Les levées successives servent avant tout à financer cette infrastructure.

Anthropic en route vers la Bourse

En face, Anthropic prépare son introduction en Bourse, attendue mi-novembre 2026. Le créateur de ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche espérait une valorisation proche de 2 000 milliards de dollars, mais certains investisseurs tableraient désormais plutôt sur 1 500 milliards, après des résultats jugés moins bons que prévu.

C’est précisément ce qui explique l’empressement d’OpenAI. Une fois Anthropic cotée, ses comptes seront publics et sa valeur fixée chaque jour par le marché. Lever des fonds juste avant permet à OpenAI de ne pas être comparé directement à un chiffre officiel.

Les deux entreprises se livrent une concurrence de plus en plus directe, notamment sur les outils destinés aux développeurs et aux entreprises, où Claude a gagné beaucoup de terrain.

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Et l’IPO d’OpenAI ?

OpenAI n’a pas encore fixé de date pour sa propre introduction en Bourse. Fin septembre, TechCrunch présentait cette levée comme la dernière avant une IPO repoussée à 2027. La transformation de l’entreprise en société à but lucratif, longtemps débattue, a ouvert la voie à une cotation.

Une introduction en Bourse à plus de 1 400 milliards de dollars ferait d’OpenAI l’une des plus grosses opérations de l’histoire. Elle exposerait aussi l’entreprise à une transparence financière qu’elle a jusqu’ici évitée.

Une bulle de valorisations ?

Ces montants alimentent les inquiétudes sur une possible bulle de l’IA. Les valorisations d’OpenAI et d’Anthropic dépassent désormais celles de la plupart des grandes entreprises cotées, alors que leurs revenus restent sans commune mesure.

Reste à savoir si les marchés suivront. L’accueil réservé à l’introduction en Bourse d’Anthropic en novembre servira de test : un succès conforterait la stratégie d’OpenAI, un accueil mitigé pourrait au contraire refroidir les investisseurs.