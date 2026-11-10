Le montant retenu pourrait être inférieur aux 1 500 milliards de dollars évoqués la semaine précédente et aux 2 000 milliards de dollars initialement envisagés.

Anthropic maintiendrait son projet d’introduction en Bourse malgré les turbulences des marchés financiers et une correction du Nasdaq.

Anthropic entend poursuivre son projet d’introduction en Bourse malgré les turbulences des marchés financiers et les interrogations autour de la valorisation des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle. Selon le Wall Street Journal, l’entreprise prépare une fourchette de valorisation qui pourrait être communiquée cette semaine, avec une première cotation envisagée jeudi ou vendredi de la semaine prochaine.

L’opération intervient dans un contexte moins favorable que celui observé quelques mois plus tôt. Après une importante correction du Nasdaq et plusieurs révélations concernant des personnalités associées à l’essor de l’IA, certains investisseurs institutionnels souhaiteraient désormais une valorisation inférieure aux 1 500 milliards de dollars évoqués la semaine précédente.

Ce montant représentait déjà une révision par rapport aux 2 000 milliards de dollars envisagés quelques mois auparavant.

Le marché scrute la valorisation des géants de l’IA

L’introduction en Bourse d’Anthropic pourrait constituer un indicateur important de l’appétit des investisseurs pour les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle. La valorisation retenue permettra notamment de mesurer les attentes du marché concernant la croissance et le potentiel commercial de ces acteurs.

Son principal concurrent, OpenAI, aurait de son côté atteint une valorisation de 1 250 milliards de dollars la semaine dernière, après avoir levé 11 milliards de dollars supplémentaires. Ce financement serait toutefois inférieur aux 20 milliards initialement recherchés par l’entreprise.

Pour Anthropic, l’enjeu sera donc de convaincre les investisseurs de soutenir une valorisation élevée dans un environnement financier devenu plus exigeant. Les modalités définitives de l’opération et le prix retenu pour l’action restent à préciser.