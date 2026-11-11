Anthropic s’apprête à franchir une étape majeure de son développement avec une introduction en Bourse (IPO) qui pourrait compter parmi les plus importantes jamais réalisées. Le spécialiste de l’intelligence artificielle a confirmé mardi une fourchette de prix comprise entre 70 et 78 dollars par action pour son entrée sur le Nasdaq.

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Sur cette base, sa valorisation pourrait atteindre 1 400 milliards de dollars, selon The New York Times.

L’entreprise a déposé une demande d’admission de ses actions ordinaires de catégorie A sur le Nasdaq Global Select Market, sous le symbole « ANT ». Selon des informations rapportées par The Wall Street Journal, Anthropic viserait un début des échanges jeudi ou vendredi de la semaine prochaine. Ce calendrier reste toutefois à confirmer.

Une valorisation revue à la baisse

Même à 1 400 milliards de dollars, l’opération représenterait une valorisation considérable pour l’entreprise à l’origine de Claude. Elle serait néanmoins inférieure aux attentes évoquées précédemment : selon Reuters, l’introduction en Bourse d’Anthropic aurait initialement pu atteindre une valorisation de 2 000 milliards de dollars.

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Cette révision intervient alors que son concurrent OpenAI était valorisé à 1 250 milliards de dollars la semaine dernière. Les deux entreprises se retrouvent ainsi au cœur des plus grandes opérations financières associées à l’essor de l’intelligence artificielle.

Plusieurs facteurs pourraient expliquer la prudence autour de ces perspectives. Les débats sur la sécurité de l’IA se sont intensifiés ces derniers mois, tandis que les résultats des élections américaines de mi-mandat ont été accompagnés de signes d’une opinion publique moins favorable aux entreprises spécialisées dans l’IA et aux projets de centres de données dans lesquels elles investissent massivement.

Le contexte médiatique récent a également été marqué par des révélations concernant l’implication présumée d’une espionne chinoise dans une affaire liée à Jensen Huang, le PDG de Nvidia. Ces éléments s’inscrivent dans un environnement plus large de questionnements sur les risques, les investissements et les enjeux géopolitiques associés à l’intelligence artificielle.

Le marché va désormais fixer la valeur d’Anthropic

La fourchette annoncée, comprise entre 70 et 78 dollars par action, constitue une première indication du prix auquel les investisseurs pourraient acquérir les titres lors de l’introduction. La valorisation définitive dépendra notamment du prix retenu et des conditions de l’opération.

L’arrivée d’Anthropic sur le Nasdaq sera un test important pour le marché de l’IA. Elle permettra de mesurer l’appétit des investisseurs pour les entreprises qui développent les grands modèles d’intelligence artificielle, dans un contexte où les perspectives de croissance restent élevées, mais où les interrogations sur leur rentabilité, leurs dépenses d’infrastructure et leurs risques continuent de peser.

Une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars placerait Anthropic parmi les sociétés les plus valorisées au monde. Mais l’écart avec les 2 000 milliards de dollars précédemment évoqués rappelle que les attentes autour de l’IA ne se traduisent pas automatiquement en valorisations boursières.