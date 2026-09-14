Un report probable vers 2027 pour laisser le secteur et les réglementations se stabiliser.

Un choix stratégique motivé par les enjeux cruciaux de la sécurité et du contrôle des intelligences artificielles.

La confirmation par Sam Altman de l'abandon d'une introduction en Bourse (IPO) pour l'année 2026.

OpenAI prépare toujours son entrée en Bourse, mais celle-ci n’aura pas lieu en 2026. Sam Altman a confirmé que l’entreprise ne souhaitait pas précipiter son IPO, estimant que le contexte actuel autour de la sécurité de l’intelligence artificielle rendrait une cotation malvenue.

Le groupe avait pourtant déposé confidentiellement un projet de S-1 auprès de la SEC en juin, une étape préparatoire importante vers une introduction en Bourse. OpenAI avait toutefois déjà précisé qu’aucun calendrier définitif n’avait été fixé et que certaines décisions resteraient plus simples à prendre tant que l’entreprise demeurerait privée.

Sam Altman met désormais particulièrement en avant les questions de sécurité, d’alignement et de contrôle des modèles d’IA. Selon lui, l’entreprise doit conserver suffisamment de liberté pour éventuellement ralentir certains développements si les mécanismes de supervision ne progressent pas au même rythme que les capacités des modèles.

Rester privé permet également à OpenAI d’échapper, pour le moment, à la pression trimestrielle des marchés financiers, alors que l’entreprise continue d’investir massivement dans les infrastructures de calcul, les centres de données et le développement de nouveaux modèles.

Une introduction en Bourse en 2027 apparaît désormais comme le scénario le plus probable, même si OpenAI n’a encore annoncé aucune date officielle.

Le report ne remet donc pas en cause le projet d’IPO. Il montre surtout qu’OpenAI souhaite disposer de davantage de temps pour concilier croissance, besoins financiers et sécurité avant de s’exposer pleinement aux marchés publics.