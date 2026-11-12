Google poursuit le déploiement de Gemini dans les usages du quotidien. Depuis le 11 novembre 2026, l’application Gemini commence à arriver sur Apple CarPlay, avec la possibilité de discuter vocalement avec l’assistant directement depuis l’écran du véhicule. Cette intégration permet notamment de poursuivre une conversation, de poser de nouvelles questions et d’obtenir des informations sans manipuler son iPhone.

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L’arrivée de Gemini sur CarPlay marque une nouvelle étape dans la stratégie de Google, qui cherche à rendre son assistant accessible au-delà du smartphone. L’intégration de Gemini Live et des services Google pourrait notamment transformer les trajets en moments privilégiés pour consulter son agenda ou faire le point sur ses messages.

Gemini Live permet de discuter avec son assistant depuis CarPlay

Une fois l’iPhone connecté au système CarPlay et l’application Gemini ouverte, l’utilisateur peut reprendre une conversation récente ou en démarrer une nouvelle. L’assistant conserve alors le contexte des échanges précédents, ce qui évite de devoir systématiquement recommencer depuis le début.

L’intégration repose notamment sur Gemini Live, le mode de conversation vocale de Google. Celui-ci permet d’interrompre l’assistant pendant une réponse, de reformuler une question ou de changer de sujet naturellement, sans devoir suivre une succession de commandes vocales rigides.

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Une forme d’onde affichée sur l’interface indique si Gemini est en train d’écouter, de réfléchir ou de répondre. L’objectif est de permettre une interaction suffisamment simple pour rester compatible avec les contraintes d’une utilisation en voiture.

Gemini peut résumer vos e-mails et votre agenda

L’une des fonctions les plus intéressantes repose sur l’intégration avec Gmail et Google Agenda. Gemini peut notamment fournir un résumé de la journée, lire les principaux éléments des e-mails non consultés et aider à préparer une réponse dictée à voix haute.

Cette fonction pourrait se révéler particulièrement pratique le matin, avant d’arriver au travail. Plutôt que de consulter son smartphone pour parcourir les messages reçus pendant la nuit, l’utilisateur peut demander à Gemini de lui présenter les informations essentielles pendant son trajet.

Le mode Daily Brief joue ici un rôle important. Il doit être activé au préalable pour accéder à ce résumé personnalisé. Gemini ne se limite donc plus à répondre à des questions ponctuelles : il peut aussi servir d’assistant pour préparer sa journée.

Pour profiter de cette intégration, plusieurs conditions doivent être réunies. Il faut disposer de la dernière version de l’application Gemini, autoriser l’accès au microphone et avoir déjà effectué au moins une session Gemini Live sur son iPhone.

Le mode Daily Brief doit également être activé pour bénéficier des résumés personnalisés. Une fois ces prérequis remplis, l’application peut être utilisée depuis l’interface CarPlay.

Cette arrivée intervient après l’ouverture de CarPlay aux applications d’intelligence artificielle vocales avec iOS 26.4. Gemini rejoint ainsi un environnement dans lequel plusieurs assistants sont déjà présents, notamment ChatGPTChatGPT est l'assistant IA d'OpenAI : devenu en 2026 une plateforme multimodale et agentique, il écoute, parle, voit, navigue sur le web et exécute des tâches à votre place. Lire la fiche, PerplexityUn moteur de recherche dopé à l'IA qui interroge le web en temps réel et cite systématiquement ses sources. Lire la fiche, CopilotMicrosoft Copilot est la marque regroupant les assistants IA de Microsoft, devenue en 2026 une plateforme d'agents capables d'exécuter des tâches, intégrée à Windows et Microsoft 365. Lire la fiche, Meta AIMeta AI est l'assistant IA gratuit de Meta, intégré à WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger et Threads, disponible en application, sur le web et sur Mac. Lire la fiche et GrokGrok est l'assistant IA de xAI — désormais réuni avec SpaceX et X au sein de SpaceXAI — un agent conversationnel connecté en temps réel au réseau X, au ton volontairement direct et provocateur. Lire la fiche.

Gemini devient un nouvel assistant pour les trajets quotidiens

L’intégration de Gemini sur CarPlay pourrait faire évoluer la manière dont les conducteurs utilisent leur assistant vocal. La possibilité de reprendre une conversation, de consulter son agenda ou de résumer ses e-mails apporte une dimension plus personnelle que les simples commandes de navigation ou de lecture musicale.

Google dispose ici d’un avantage lié à son écosystème de services. L’association de Gemini avec Gmail et Google Agenda permet d’aller au-delà d’une conversation générique pour proposer une assistance contextualisée.

Reste à voir comment les utilisateurs adopteront cette nouvelle expérience au quotidien et quelles fonctionnalités seront disponibles selon les régions. Une chose est certaine : les assistants IA prennent progressivement leur place dans les interfaces automobiles, et CarPlay devient un nouveau terrain de concurrence entre les grands acteurs de l’intelligence artificielle.