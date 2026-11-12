Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Le nouveau MacBook Pro tactile de 14 pouces d’Apple impressionne par son écran OLED et ses évolutions matérielles. Mais derrière cette nouvelle génération se cache une réalité moins séduisante pour les utilisateurs : sa réparabilité reste limitée. Dans son démontage du MacBook Pro PROLED, iFixit lui attribue une note de 5/10, un résultat légèrement supérieur à celui du MacBook Pro M5 de 2025, mais qui révèle encore plusieurs obstacles importants en cas de panne.

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Cette note pourrait même tomber à 4/10 avec le barème qu’iFixit prévoit d’appliquer en 2027. La mémoire et le stockage soudés à la carte mère pénaliseraient alors davantage l’ordinateur. Une conception qui complique les réparations et limite les possibilités de remplacement de certains composants.

Un écran OLED particulièrement complexe à réparer

Le nouvel écran constitue naturellement l’un des éléments les plus sensibles de cette machine. Son remplacement risque d’être une opération particulièrement délicate, notamment en raison de l’intégration de la dalle tactile et des différentes couches qui composent l’affichage.

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Le démontage révèle également des difficultés autour de certains composants. Le port HDMI et le lecteur de cartes SD peuvent notamment être compliqués à remplacer. Même lorsque des éléments sont techniquement remplaçables, l’intervention peut nécessiter un démontage important.

Les ventilateurs et les ports USB-C peuvent ainsi être remplacés, ce qui constitue un point positif. Toutefois, le technicien doit retirer et démonter une grande partie de la carte mère pour accéder à ces composants. Cette complexité augmente potentiellement le temps et le coût des interventions.

Apple assouplit certaines restrictions sur les pièces détachées

Le démontage d’iFixit révèle néanmoins une évolution encourageante concernant l’association logicielle des composants. Apple semble avoir assoupli certaines de ses restrictions habituelles liées à l’appairage des pièces.

Pour le vérifier, les techniciens ont installé une carte mère provenant d’un autre MacBook Pro PROLED. L’Assistant de réparation d’Apple a reconnu plusieurs composants, notamment l’écran, la batterie et le capteur Touch ID. Plus intéressant encore, l’écran tactile a fonctionné sans nécessiter de calibration supplémentaire.

Cette évolution pourrait faciliter certaines réparations en permettant de réutiliser des composants provenant d’une autre machine compatible. Elle ne règle toutefois pas les problèmes liés à l’accessibilité physique des pièces et à la complexité du démontage.

Le démontage a également permis à iFixit de découvrir le fonctionnement du nouveau logo Apple rétroéclairé, qui fait son retour sur cette génération de MacBook Pro.

Sur les anciens MacBook, le logo lumineux utilisait directement le rétroéclairage de l’écran. La nouvelle conception repose sur un système différent, composé de quatre LED. Leur lumière est réfléchie par une couche spécifique, puis traverse un diffuseur qui permet d’éclairer uniformément le logo.

Le revêtement de celui-ci fonctionne un peu comme un miroir sans tain. Lorsque les LED sont éteintes, le logo conserve un aspect brillant et réfléchissant. Lorsqu’elles sont allumées, il devient suffisamment transparent pour laisser apparaître la lumière diffusée derrière lui.

Cette conception est ingénieuse, mais son remplacement s’annonce particulièrement compliqué. iFixit décrit même le chemin d’accès au logo lumineux comme une opération de réparation extrêmement complexe.

Un MacBook Pro plus léger, mais toujours difficile à réparer

Apple a également réduit la quantité d’aluminium utilisée dans certaines parties du châssis, notamment la base et le couvercle. Cette optimisation participe à la réduction du poids de l’ordinateur, sans pour autant simplifier nécessairement sa maintenance.

Le bilan d’iFixit reste donc contrasté. Le MacBook Pro PROLED progresse légèrement par rapport à son prédécesseur et montre des signes d’assouplissement concernant l’utilisation de pièces de remplacement. Mais la mémoire soudée, les difficultés d’accès à certains composants et la complexité de l’écran continuent de pénaliser sa réparabilité.

Pour les futurs acheteurs, la question mérite d’être prise en compte. Un écran OLED tactile particulièrement coûteux à remplacer, associé à une architecture interne complexe, pourrait rendre certaines réparations très onéreuses. La nouvelle génération de MacBook Pro gagne en sophistication, mais pas nécessairement en facilité d’entretien.