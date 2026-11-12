Apple renforce les fonctions d’accessibilité de son service Apple TV avec l’arrivée d’une option dédiée à l’interprétation en langue des signes.

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Cette nouveauté permet aux abonnés de regarder certains films et programmes Apple Original avec une interprétation directement affichée à l’écran. Le dispositif prend initialement en charge deux langues : la langue des signes américaine (ASL) et la langue des signes britannique (BSL).

Le catalogue va s’enrichir progressivement. Parmi les premiers contenus compatibles figurent Being Heumann et F1. D’autres productions, dont Way of the Warrior Kid et Greyhound, doivent bénéficier de cette fonctionnalité plus tard dans l’année. Apple prévoit également d’étendre la prise en charge à d’autres films et séries de son catalogue original.

Pour développer ces interprétations, l’entreprise indique avoir travaillé avec des personnes sourdes et des signants natifs. Les pistes ont été conçues et évaluées afin de respecter le rythme des films et la progression de leur narration, plutôt que de proposer une interprétation déconnectée de l’expérience audiovisuelle.

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Une option accessible directement depuis le lecteur vidéo

L’activation de l’interprétation en langue des signes passe par les réglages de l’application Apple TV. Une fois la fonctionnalité configurée, un bouton spécifique apparaît dans l’interface de lecture lorsqu’un programme compatible est lancé.

Apple prévoit également un système de repérage pour faciliter la découverte des contenus concernés. Les fiches des films et séries compatibles afficheront un badge dédié à la langue des signes. Les utilisateurs pourront aussi effectuer des recherches ciblées avec des expressions comme « with ASL ».

Enfin, une rubrique spécifique intitulée « Movies & Shows with American Sign Language » regroupera les films et séries proposant une interprétation en langue des signes américaine. Cette collection doit permettre de retrouver plus facilement les programmes accessibles sans devoir vérifier individuellement chaque fiche.

Being Heumann inaugure la fonctionnalité

Le lancement accompagne la sortie de Being Heumann, un film réalisé par Siân Heder, déjà connue pour CODA. Porté par Ruth Madeley, le long-métrage retrace le parcours de Judy Heumann, militante américaine des droits des personnes handicapées.

Le récit revient notamment sur l’occupation d’un bâtiment fédéral à San Francisco en 1977. Plus d’une centaine de manifestants avaient alors participé au sit-in historique de la Section 504 pour réclamer l’application de protections contre les discriminations envers les personnes handicapées.

La fonctionnalité d’interprétation en langue des signes et le film seront accessibles aux abonnés Apple TV à partir du vendredi 13 novembre. Avec cette initiative, Apple ajoute une nouvelle possibilité d’accès à ses productions, tout en faisant de l’accessibilité un élément directement intégré à l’expérience de visionnage.