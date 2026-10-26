Instagram poursuit son expansion sur les téléviseurs connectés. Meta propose désormais Instagram for TV sur Apple TV, une arrivée repérée le 23 octobre par MacRumors dans une mise à jour de la fiche de l’application sur l’App Store. Jusqu’au 18 octobre, les versions archivées de cette page ne mentionnaient encore que l’iPhone et l’iPad parmi les appareils compatibles.

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Cette arrivée s’inscrit dans une stratégie engagée depuis plusieurs mois : adapter les vidéos d’Instagram aux grands écrans pour permettre de regarder des Reels, des directs et d’autres contenus vidéo depuis son canapé. Le lancement sur Apple TV a toutefois été effectué sans grande annonce publique.

Instagram étend sa présence sur les téléviseurs

Meta avait commencé à tester une version d’Instagram pensée pour le téléviseur en décembre 2025. L’application privilégie les formats vidéo, avec une interface conçue pour être consultée sur un écran plus grand que celui d’un smartphone.

En juin 2026, l’entreprise avait ensuite enrichi l’application avec de nouvelles fonctionnalités. Instagram for TV était alors disponible sur plusieurs plateformes, notamment Amazon Fire TV, les téléviseurs connectés Samsung et Google TV. L’arrivée sur Apple TV étend désormais cette stratégie à l’écosystème de salon d’Apple.

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L’objectif est de permettre aux utilisateurs de retrouver les contenus vidéo d’Instagram dans un contexte de visionnage plus traditionnel, sans se limiter à l’écran du téléphone. La disponibilité sur Apple TV pourrait également faciliter l’accès à ces vidéos pour les foyers déjà équipés du boîtier multimédia d’Apple.

Un levier pour les vidéos plus longues et les microdrames

Au-delà des Reels, cette présence sur les téléviseurs pourrait prendre de l’importance à mesure qu’Instagram cherche à développer des contenus plus longs et épisodiques. Meta s’intéresse notamment à la popularité croissante des microdrames, ces séries composées d’épisodes très courts conçus pour être consommés rapidement sur mobile.

Le téléviseur offre un contexte de visionnage différent, davantage associé aux sessions prolongées et aux contenus suivis sur plusieurs épisodes. En étendant Instagram à Apple TV et aux autres plateformes connectées, Meta peut donc multiplier les occasions de visionner ses vidéos et renforcer leur place dans les usages du salon.

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Les informations disponibles ne détaillent toutefois pas les fonctionnalités propres à la version Apple TV, ni les éventuelles différences avec les éditions destinées aux autres téléviseurs. L’arrivée sur l’App Store confirme l’extension de compatibilité, mais les modalités précises de l’expérience restent à établir.

Instagram veut dépasser le smartphone

Cette évolution illustre une tendance plus large : les plateformes sociales cherchent à faire de la vidéo un usage qui ne dépend plus uniquement du téléphone. Pour Instagram, l’enjeu est de conserver son audience tout en développant de nouveaux formats et de nouvelles habitudes de consommation.

La disponibilité sur Apple TV constitue une étape supplémentaire dans cette direction. Reste à voir si les utilisateurs adopteront Instagram comme une application de visionnage régulière sur leur téléviseur, au-delà des vidéos consultées ponctuellement depuis leur smartphone.