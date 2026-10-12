Apple préparerait une nouvelle version de son Apple TV avec deux changements qui pourraient simplifier son utilisation au quotidien : un microphone directement intégré au boîtier et un haut-parleur dans sa télécommande.

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Ces nouveautés, évoquées par les dernières rumeurs de Bloomberg, permettraient notamment de solliciter Siri sans avoir à chercher la télécommande et de retrouver plus facilement cette dernière lorsqu’elle disparaît entre les coussins du canapé.

Cette évolution s’inscrirait dans une mise à jour plus large de l’écosystème domestique d’Apple. Le fabricant préparerait également une nouvelle version du HomePod mini et pourrait renforcer les capacités de Siri grâce à une puce plus récente. L’Apple TV ne serait donc plus seulement un appareil destiné au divertissement, mais pourrait aussi jouer un rôle plus important dans le contrôle de la maison connectée.

Un microphone intégré pour commander Siri sans télécommande

Jusqu’à présent, les interactions vocales avec l’Apple TV reposent notamment sur le microphone de la télécommande ou sur un HomePod compatible. Avec un microphone intégré au boîtier, il serait possible de solliciter Siri directement depuis la pièce, sans devoir tenir la télécommande à la main.

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Cette évolution pourrait rendre les commandes vocales plus naturelles pour lancer un contenu, rechercher un film ou contrôler certaines fonctions du téléviseur. Elle pourrait aussi faciliter l’utilisation de l’Apple TV comme point de contrôle pour les équipements connectés de la maison.

Selon les informations rapportées, le boîtier pourrait notamment servir à piloter un thermostat ou à verrouiller une porte compatible. Cette possibilité dépendrait toutefois des fonctions effectivement proposées par Apple et de l’intégration avec son écosystème domotique. La présence d’un microphone ne suffirait pas, à elle seule, à transformer l’Apple TV en hub domestique complet.

Une télécommande capable de signaler sa position

L’autre nouveauté concernerait la télécommande. Apple envisagerait d’y intégrer un haut-parleur afin de permettre à l’utilisateur de déclencher une alerte sonore pour la retrouver.

Le principe serait simple : si la télécommande a glissé sous le canapé ou a été rangée dans un tiroir, un son aiderait à la localiser sans devoir fouiller toute la pièce. Cette fonction répondrait à un problème banal, mais particulièrement agaçant avec un accessoire que l’on utilise quotidiennement.

Ce haut-parleur pourrait également rapprocher le fonctionnement de la télécommande de celui d’autres accessoires Apple dotés de fonctions de localisation sonore. Les modalités précises d’activation et les éventuelles intégrations avec l’application Localiser restent cependant inconnues à ce stade.

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Une puce A19 pour préparer l’arrivée de Siri IA

La nouvelle Apple TV devrait également embarquer une puce A19, selon les rumeurs. Cette génération de processeur apporterait davantage de puissance pour prendre en charge les évolutions attendues de Siri et les fonctions liées à l’intelligence artificielle.

L’intérêt de cette mise à niveau dépendra néanmoins des fonctionnalités réellement disponibles au lancement. Une puce plus performante peut faciliter l’exécution de nouvelles fonctions, mais leur déploiement dépend aussi des logiciels, des services et de la stratégie d’Apple concernant Siri.

Cette évolution matérielle s’inscrirait dans les efforts de la marque pour mieux intégrer ses appareils domestiques. Le HomePod mini devrait lui aussi bénéficier d’un renouvellement, tandis qu’un nouvel écran connecté dédié à la maison pourrait être présenté lors de l’événement « Welcome Home ».

Une sortie attendue le 30 octobre

D’après les informations disponibles, le nouvel Apple TV devrait commencer à être commercialisé le 30 octobre 2026, en même temps que le HomePod mini actualisé. Apple n’a toutefois pas encore confirmé officiellement ces caractéristiques ni ce calendrier.

Si elles se concrétisent, ces nouveautés ne bouleverseront pas nécessairement l’expérience audiovisuelle de l’Apple TV. Elles pourraient en revanche rendre l’appareil plus pratique au quotidien, tout en renforçant son rôle dans la maison connectée.

Le microphone intégré et la télécommande sonore illustrent une approche pragmatique : plutôt que de modifier radicalement le boîtier, Apple chercherait à supprimer quelques irritants quotidiens. Reste à savoir si Siri et les nouvelles fonctions domotiques seront suffisamment aboutis pour donner à cette mise à jour une portée plus importante qu’un simple rafraîchissement matériel.