Pourquoi ça compte. Le Motorola Signature 27 est vendu 1 899 € en France avec une sortie le 26 novembre, tandis que le Honor Magic 9 Pro Max arrive en janvier 2027 sans prix européen connu.

Comparatif entre le Motorola Signature 27 et le Honor Magic 9 Pro Max, deux smartphones équipés de la même puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Deux smartphones, une même puce, et presque aucun autre point commun. Le Motorola Signature 27, présenté le 5 novembre à 1 899 €, et le Honor Magic 9 Pro Max, lancé en Chine fin septembre, embarquent tous deux le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 gravé en 2 nm. Mais l’un mise sur l’écran et un score photo validé par DXOMARK, l’autre sur la batterie, la vidéo et des capteurs de 200 mégapixels.

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Une précision d’emblée : aucun des deux n’a été testé par la rédaction. Les caractéristiques viennent des constructeurs, et le Magic 9 Pro Max n’a pas encore de prix européen, puisqu’il arrive en France en janvier 2027.

Puce et refroidissement

Égalité. Même Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, donc des performances brutes comparables sur le papier.

Seul le refroidissement change. Motorola déploie son système ArcticMesh, avec un gel thermique au diamant, du métal liquide et une chambre à vapeur 3D 40 % plus grande que sur le modèle précédent, ainsi qu’une architecture à six antennes. Honor répond avec son refroidissement Plate-level 2.0 et une puce radio C3 à sept cœurs censée stabiliser le signal. Ce sont des promesses de constructeur : seule la mesure en usage prolongé dira lequel tient le mieux la charge.

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Écran

Avantage Signature 27. Dalle OLED en tandem plus lumineuse sur le papier, avec Dolby Vision, mais l’écart avec Honor reste mince.

Les deux écrans font environ 6,8 pouces à 120 Hz. Le Signature 27 utilise une dalle Extreme AMOLED Duo, un OLED en tandem à deux couches, annoncée jusqu’à 12 000 nits en pic, compatible Dolby Vision et HDR10+, sous Gorilla Glass Ceramic 3. Le Magic 9 Pro Max propose un écran LTPO de 1 à 120 Hz jusqu’à 10 000 nits, une gradation PWM à 4 320 Hz pour limiter la fatigue visuelle et un traitement antireflet à 1,5 % de réflectivité. Ces luminosités de pointe se mesurent sur une petite zone de l’écran : elles disent peu de choses du confort réel.

Photo

Égalité. Honor a la fiche technique la plus généreuse, Motorola a déjà un score DXOMARK qui le place au deuxième rang mondial.

Sur le papier, le Magic 9 Pro Max aligne deux capteurs de 200 mégapixels, un principal (1/1,28 pouce, f/1,57) et un téléobjectif périscopique (1/1,4 pouce, f/2,6), plus un ultra grand-angle de 50 mégapixels et une caméra frontale carrée de 55 mégapixels.

Le Signature 27 mise sur un principal Sony LYTIA L910 de 50 mégapixels avec technologie LOFIC pour les scènes très contrastées, un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels (zoom optique 3x), un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un capteur EVS dédié à l’action, une première sur un smartphone. Surtout, il a obtenu 173 points au classement DXOMARK, devant l’iPhone 18 Pro (172), tandis que le Honor n’y est pas classé à ce jour.

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Vidéo et accessoires

Avantage Magic 9 Pro Max. Un vrai équipement de tournage, avec profil ARRI, micros directionnels et téléconvertisseurs en option.

Honor a développé son système photo avec ARRI : enregistrement en profil LogC3, 14 Looks de gradation, quatre microphones dont un directionnel censé capter à 20 mètres, et deux téléconvertisseurs optionnels (200 et 500 mm équivalent) ainsi qu’une cage SmallRig, vendus séparément. Motorola propose la vidéo 8K à 30 images par seconde, le Dolby Vision et, pour la première fois, un son signé Bang & Olufsen, mais pas d’écosystème d’accessoires comparable.

Batterie et recharge

Avantage Magic 9 Pro Max. Une batterie plus grosse et une recharge plus rapide, filaire comme sans fil.

Le Honor embarque une batterie silicium-carbone de 8 800 mAh, chargée à 100 W par câble et 80 W sans fil. Le Motorola se contente de 7 000 mAh avec 90 W filaire, et une recharge sans fil de 50 W annoncée selon la presse, à confirmer. Dans les deux cas, les chargeurs se vendent séparément.

Design et robustesse

Égalité. Le Motorola est plus fin et plus léger, le Honor mieux protégé contre l’eau et la poussière.

Le Signature 27 mesure 7,99 mm d’épaisseur pour 227 g, contre 8,59 mm et 233 g pour le Magic 9 Pro Max, malgré une batterie moins grosse. Côté résistance, Motorola annonce IP68 et IP69 et 14 tests MIL-STD-810H ; Honor ajoute la certification IP69K, un cran au-dessus. Le Honor se distingue aussi par son module photo inspiré des caméras de cinéma ARRI.

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Logiciel et mises à jour

Égalité. Sept ans de mises à jour d’Android et de sécurité promis des deux côtés, avec des intelligences artificielles différentes.

Le Signature 27 tourne sous Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche avec Gemini Intelligence et l’assistant Qira, et sera le premier smartphone Motorola compatible avec GrapheneOS, dont l’installation reste à préciser. Le Magic 9 Pro Max fonctionne sous MagicOS 11, basé sur Android 17, avec l’assistant YOYO, un bouton IA dédié et des fonctions pour les utilisateurs d’iPhone, comme la synchronisation des notifications d’appel, l’Apple Watch et le Mac.

Prix et disponibilité en France

Avantage Signature 27. Prix connu et vente imminente, quand Honor n’a rien annoncé pour la France.

Le Signature 27 est affiché à 1 899 € en version 12 Go et 512 Go, avec des précommandes à partir du 16 novembre et une commercialisation le 26 novembre. Le Magic 9 Pro Max est vendu en Chine depuis le 28 septembre à partir de 6 499 yuans (environ 910 dollars) pour 12 Go et 256 Go, est passé par Hong Kong le 4 novembre, et doit arriver en Europe, France comprise, en janvier 2027. Son prix européen n’est pas connu : c’est lui qui décidera de l’avantage de l’un sur l’autre.

Lequel choisir ?

Sur la fiche technique, le Honor Magic 9 Pro Max est le plus convaincant pour qui filme beaucoup ou veut de l’autonomie : batterie de 8 800 mAh, recharge plus rapide, équipement vidéo ARRI et accessoires. Le Motorola Signature 27 a l’avantage d’être disponible dès le 26 novembre, avec un écran en tandem, un score DXOMARK déjà établi et un design plus fin.

À 1 899 €, le Motorola est cher, et le Honor pourrait le battre si son prix européen reste proche de son prix chinois. Notre conseil : si vous n’avez pas besoin d’un smartphone avant janvier, attendez le prix du Honor. Sinon, le Signature 27 est le seul des deux que vous pouvez acheter.

Comparatif établi le 10 novembre 2026 à partir des caractéristiques des constructeurs et de notre couverture des annonces Motorola et Honor. Aucun des deux modèles n’a été testé par la rédaction ; le prix du Magic 9 Pro Max en France reste à confirmer. Cette page sera mise à jour après nos essais.