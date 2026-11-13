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Comparatif

Motorola Signature 27 vs Honor Magic 9 Pro Max : même puce, deux façons de viser le haut de gamme

Le Motorola Signature 27 (1 899 €, en vente le 26 novembre) et le Honor Magic 9 Pro Max (France en janvier 2027) partagent le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Le premier mise sur l'écran en tandem et un score DXOMARK déjà établi, le second sur la batterie de 8 800 mAh, la vidéo ARRI et deux capteurs de 200 mégapixels.

FICHES CONSTRUCTEUR · AUCUN TEST · MAGIC 9 PRO MAX : FRANCE EN JANVIER 2027, PRIX EUROPÉEN INCONNU 5 MIN DE LECTURE
MOTOROLA

Signature 27

Notre noteNote
8,3
Prix d'entrée
1 899 €
VS
HONOR

Magic 9 Pro Max

Notre noteNote
8,4
Prix d'entrée
Prix France non annoncé (6 499 ¥ en Chine)
Vainqueur globalVainqueur
L'ESSENTIEL

Comparatif entre le Motorola Signature 27 et le Honor Magic 9 Pro Max, deux smartphones équipés de la même puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Pourquoi ça compte. Le Motorola Signature 27 est vendu 1 899 € en France avec une sortie le 26 novembre, tandis que le Honor Magic 9 Pro Max arrive en janvier 2027 sans prix européen connu.

  • Le Motorola Signature 27 et le Honor Magic 9 Pro Max intègrent tous deux le processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 en 2 nm.
  • Le Motorola Signature 27 est affiché à 1 899 € en version 12 Go et 512 Go pour une commercialisation en France le 26 novembre 2026.
  • Le Honor Magic 9 Pro Max propose une batterie de 8 800 mAh et doit arriver en France en janvier 2027 à un prix encore non communiqué.
Signature 27
Critère
Magic 9 Pro Max
8,6
Performances et refroidissement =0,0
8,6
9,0
Écran +0,2
8,8
8,7
Photo +0,1
8,8
7,8
Vidéo et accessoires +1,2
9,0
7,8
Autonomie et recharge +1,2
9,0
8,0
Disponibilité et prix +1,5
6,5
2
Manches gagnées
3

Deux smartphones, une même puce, et presque aucun autre point commun. Le Motorola Signature 27, présenté le 5 novembre à 1 899 €, et le Honor Magic 9 Pro Max, lancé en Chine fin septembre, embarquent tous deux le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 gravé en 2 nm. Mais l’un mise sur l’écran et un score photo validé par DXOMARK, l’autre sur la batterie, la vidéo et des capteurs de 200 mégapixels.

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Une précision d’emblée : aucun des deux n’a été testé par la rédaction. Les caractéristiques viennent des constructeurs, et le Magic 9 Pro Max n’a pas encore de prix européen, puisqu’il arrive en France en janvier 2027.

Puce et refroidissement

Égalité. Même Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, donc des performances brutes comparables sur le papier.

Seul le refroidissement change. Motorola déploie son système ArcticMesh, avec un gel thermique au diamant, du métal liquide et une chambre à vapeur 3D 40 % plus grande que sur le modèle précédent, ainsi qu’une architecture à six antennes. Honor répond avec son refroidissement Plate-level 2.0 et une puce radio C3 à sept cœurs censée stabiliser le signal. Ce sont des promesses de constructeur : seule la mesure en usage prolongé dira lequel tient le mieux la charge.

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Écran

Avantage Signature 27. Dalle OLED en tandem plus lumineuse sur le papier, avec Dolby Vision, mais l’écart avec Honor reste mince.

Les deux écrans font environ 6,8 pouces à 120 Hz. Le Signature 27 utilise une dalle Extreme AMOLED Duo, un OLED en tandem à deux couches, annoncée jusqu’à 12 000 nits en pic, compatible Dolby Vision et HDR10+, sous Gorilla Glass Ceramic 3. Le Magic 9 Pro Max propose un écran LTPO de 1 à 120 Hz jusqu’à 10 000 nits, une gradation PWM à 4 320 Hz pour limiter la fatigue visuelle et un traitement antireflet à 1,5 % de réflectivité. Ces luminosités de pointe se mesurent sur une petite zone de l’écran : elles disent peu de choses du confort réel.

Photo

Égalité. Honor a la fiche technique la plus généreuse, Motorola a déjà un score DXOMARK qui le place au deuxième rang mondial.

Sur le papier, le Magic 9 Pro Max aligne deux capteurs de 200 mégapixels, un principal (1/1,28 pouce, f/1,57) et un téléobjectif périscopique (1/1,4 pouce, f/2,6), plus un ultra grand-angle de 50 mégapixels et une caméra frontale carrée de 55 mégapixels.

signature 27 motorola

Le Signature 27 mise sur un principal Sony LYTIA L910 de 50 mégapixels avec technologie LOFIC pour les scènes très contrastées, un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels (zoom optique 3x), un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un capteur EVS dédié à l’action, une première sur un smartphone. Surtout, il a obtenu 173 points au classement DXOMARK, devant l’iPhone 18 Pro (172), tandis que le Honor n’y est pas classé à ce jour.

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Vidéo et accessoires

Avantage Magic 9 Pro Max. Un vrai équipement de tournage, avec profil ARRI, micros directionnels et téléconvertisseurs en option.

Honor a développé son système photo avec ARRI : enregistrement en profil LogC3, 14 Looks de gradation, quatre microphones dont un directionnel censé capter à 20 mètres, et deux téléconvertisseurs optionnels (200 et 500 mm équivalent) ainsi qu’une cage SmallRig, vendus séparément. Motorola propose la vidéo 8K à 30 images par seconde, le Dolby Vision et, pour la première fois, un son signé Bang & Olufsen, mais pas d’écosystème d’accessoires comparable.

Batterie et recharge

Avantage Magic 9 Pro Max. Une batterie plus grosse et une recharge plus rapide, filaire comme sans fil.

Le Honor embarque une batterie silicium-carbone de 8 800 mAh, chargée à 100 W par câble et 80 W sans fil. Le Motorola se contente de 7 000 mAh avec 90 W filaire, et une recharge sans fil de 50 W annoncée selon la presse, à confirmer. Dans les deux cas, les chargeurs se vendent séparément.

Design et robustesse

Égalité. Le Motorola est plus fin et plus léger, le Honor mieux protégé contre l’eau et la poussière.

Le Signature 27 mesure 7,99 mm d’épaisseur pour 227 g, contre 8,59 mm et 233 g pour le Magic 9 Pro Max, malgré une batterie moins grosse. Côté résistance, Motorola annonce IP68 et IP69 et 14 tests MIL-STD-810H ; Honor ajoute la certification IP69K, un cran au-dessus. Le Honor se distingue aussi par son module photo inspiré des caméras de cinéma ARRI.

honor magic 9 pro max 2

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Logiciel et mises à jour

Égalité. Sept ans de mises à jour d’Android et de sécurité promis des deux côtés, avec des intelligences artificielles différentes.

Le Signature 27 tourne sous Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche avec Gemini Intelligence et l’assistant Qira, et sera le premier smartphone Motorola compatible avec GrapheneOS, dont l’installation reste à préciser. Le Magic 9 Pro Max fonctionne sous MagicOS 11, basé sur Android 17, avec l’assistant YOYO, un bouton IA dédié et des fonctions pour les utilisateurs d’iPhone, comme la synchronisation des notifications d’appel, l’Apple Watch et le Mac.

Prix et disponibilité en France

Avantage Signature 27. Prix connu et vente imminente, quand Honor n’a rien annoncé pour la France.

Le Signature 27 est affiché à 1 899 € en version 12 Go et 512 Go, avec des précommandes à partir du 16 novembre et une commercialisation le 26 novembre. Le Magic 9 Pro Max est vendu en Chine depuis le 28 septembre à partir de 6 499 yuans (environ 910 dollars) pour 12 Go et 256 Go, est passé par Hong Kong le 4 novembre, et doit arriver en Europe, France comprise, en janvier 2027. Son prix européen n’est pas connu : c’est lui qui décidera de l’avantage de l’un sur l’autre.

Lequel choisir ?

Sur la fiche technique, le Honor Magic 9 Pro Max est le plus convaincant pour qui filme beaucoup ou veut de l’autonomie : batterie de 8 800 mAh, recharge plus rapide, équipement vidéo ARRI et accessoires. Le Motorola Signature 27 a l’avantage d’être disponible dès le 26 novembre, avec un écran en tandem, un score DXOMARK déjà établi et un design plus fin.

À 1 899 €, le Motorola est cher, et le Honor pourrait le battre si son prix européen reste proche de son prix chinois. Notre conseil : si vous n’avez pas besoin d’un smartphone avant janvier, attendez le prix du Honor. Sinon, le Signature 27 est le seul des deux que vous pouvez acheter.

Comparatif établi le 10 novembre 2026 à partir des caractéristiques des constructeurs et de notre couverture des annonces Motorola et Honor. Aucun des deux modèles n’a été testé par la rédaction ; le prix du Magic 9 Pro Max en France reste à confirmer. Cette page sera mise à jour après nos essais.

À qui s'adresse l'un, à qui s'adresse l'autre

MOTOROLA

Signature 27

Pour vous si…
  • Vous voulez un smartphone haut de gamme achetable dès le 26 novembre
  • Un écran tandem lumineux avec Dolby Vision compte plus que la batterie
  • Vous préférez un score photo DXOMARK déjà établi
  • Vous voulez un châssis plus fin et la compatibilité GrapheneOS à venir
★ Notre coup de cœur
HONOR

Magic 9 Pro Max

Pour vous si…
  • Vous filmez beaucoup et voulez le profil ARRI, les micros et les téléconvertisseurs
  • L'autonomie et la recharge rapide, filaire comme sans fil, sont vos priorités
  • Vous pouvez attendre janvier 2027 et le prix européen
  • Vous utilisez un iPhone ou un Mac à côté : Honor synchronise appels, Apple Watch et Mac

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Sujets abordés

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MOTOROLA
Signature 27
Fiche produit →
8,3
HONOR
Magic 9 Pro Max
Fiche produit →
8,4
Prix en France 1 899 € (12 Go / 512 Go) Non annoncé (6 499 ¥ en Chine, 12 Go / 256 Go)
Disponibilité en France Précommandes le 16/11, vente le 26/11/2026 Janvier 2027 (annoncé)
Puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm)
Refroidissement ArcticMesh, chambre à vapeur 3D Plate-level cooling 2.0
Écran 6,8" Extreme AMOLED Duo (tandem), 120 Hz 6,8" LTPO OLED, 1-120 Hz
Luminosité de pic 12 000 nits 10 000 nits
Gradation PWM Non communiquée 4 320 Hz
Capteur principal 50 Mpx Sony LYTIA L910, f/1,6, LOFIC 200 Mpx, 1/1,28", f/1,57
Téléobjectif 200 Mpx périscope, zoom optique 3x 200 Mpx périscope, 1/1,4", f/2,6
Ultra grand-angle 50 Mpx 50 Mpx
Caméra frontale 50 Mpx 55 Mpx carrée 1:1 + capteur 3D
Score DXOMARK (appareil photo) 173 points (2e mondial) Non classé
Vidéo 8K 30 i/s, Dolby Vision ARRI LogC3, 14 Looks, mode ARRI Cinema 4K 60
Batterie 7 000 mAh silicium-carbone 8 800 mAh silicium-carbone
Charge filaire 90 W 100 W
Charge sans fil 50 W annoncés (à confirmer) 80 W
Épaisseur 7,99 mm 8,59 mm
Poids 227 g 233 g
Étanchéité IP68, IP69 IP68, IP69, IP69K
Mises à jour promises 7 ans (système et sécurité) 7 ans (système et sécurité)
Logiciel Android 17, Gemini Intelligence, Qira MagicOS 11 (Android 17), YOYO
Mémoire et stockage 12 Go / 512 Go (version unique) 12 Go / 256 Go jusqu'à 16 Go / 1 To
Verdict express

Même Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, deux philosophies. Le Honor Magic 9 Pro Max l’emporte de peu sur la fiche technique (batterie de 8 800 mAh, charge 100 W / 80 W, vidéo ARRI, deux capteurs de 200 Mpx), mais n’a ni prix européen ni date avant janvier 2027. Le Motorola Signature 27 a l’écran en tandem, un score DXOMARK de 173 et un design plus fin, à 1 899 € dès le 26 novembre : le seul des deux achetable maintenant.

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