Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Motorola frappe fort sur le terrain de la photographie mobile. Le nouveau Motorola Signature 27 vient de décrocher 173 points dans le classement DXOMARK consacré aux appareils photo, selon sa sixième édition. Ce résultat lui permet de prendre la deuxième place mondiale, devant l’iPhone 18 Pro d’Apple, crédité de 172 points.

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Seul le Huawei Pura 80 Ultra fait mieux avec 175 points.

Lancé récemment, le Signature 27 confirme ainsi les ambitions de Motorola sur le segment premium. Avec ce score, le constructeur améliore de neuf points le résultat du premier Motorola Signature, qui avait obtenu 164 points dans le même benchmark. Une progression qui rapproche désormais la marque des références du marché en matière de photographie mobile.

Des portraits et un zoom particulièrement réussis

Dans son évaluation, DXOMARK décrit le Motorola Signature 27 comme un smartphone photo équilibré, capable de produire des résultats fiables aussi bien en photographie qu’en vidéo. Les portraits constituent l’un de ses principaux points forts.

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Le laboratoire souligne notamment le rendu naturel des carnations, la précision de l’exposition des visages et le niveau de détail obtenu. Les photos de groupe sont également bien gérées : l’appareil parvient à conserver la netteté sur plusieurs personnes placées à des distances différentes.

Le téléobjectif constitue un autre élément convaincant de cette configuration. Son zoom optique 3x permet de réaliser des prises de vue rapprochées de bonne qualité, tandis que les résultats resteraient satisfaisants jusqu’à environ 6x. Cette polyvalence renforce l’intérêt du smartphone pour les utilisateurs qui alternent entre portraits, scènes quotidiennes et sujets plus éloignés.

Une bonne maîtrise de la vidéo, avec quelques réserves

Le Motorola Signature 27 se montre également régulier en enregistrement vidéo. Selon DXOMARK, les séquences présentent généralement une exposition précise et des couleurs naturelles. Le bruit reste aussi bien maîtrisé lorsque les scènes filmées sont relativement statiques.

Le tableau est toutefois moins favorable dans certaines conditions difficiles. Les sujets éloignés peuvent perdre sensiblement en détail lorsque l’on utilise le zoom, tandis que les scènes extrêmement sombres peuvent provoquer des changements de couleurs et une dégradation de la précision de l’image.

La photographie d’action représente une autre limite. Les sujets en mouvement rapide risquent d’apparaître flous, ce qui peut compliquer la capture de scènes sportives ou de moments spontanés.

Ces difficultés se retrouvent également en vidéo. Lorsque les sujets bougent beaucoup ou que la scène est particulièrement sombre, le bruit devient plus visible. La gestion des environnements difficiles reste donc un axe d’amélioration pour Motorola.

Motorola se rapproche des meilleurs smartphones photo

Avec 173 points, le Signature 27 se positionne à seulement deux points du Huawei Pura 80 Ultra et devance d’un point l’iPhone 18 Pro dans la sixième édition du classement DXOMARK.

Smartphone Score DXOMARK Huawei Pura 80 Ultra 175 Motorola Signature 27 173 Apple iPhone 18 Pro 172 Motorola Signature 164

Cette performance marque une progression notable pour Motorola. Le constructeur ne se contente plus de proposer un smartphone haut de gamme avec une fiche technique compétitive : il se rapproche désormais des références photographiques évaluées par DXOMARK.

Ce classement ne signifie pas pour autant que le Signature 27 surpasse systématiquement ses concurrents dans toutes les situations. Ses résultats restent particulièrement solides en portrait, en zoom modéré et dans les scènes vidéo classiques, mais ses limites en faible luminosité et sur les sujets rapides montrent que des progrès restent possibles.

Motorola dispose néanmoins d’un argument supplémentaire pour convaincre les amateurs de photographie mobile. Le Signature 27 s’impose comme l’un des smartphones les mieux notés du moment dans le classement du laboratoire, à proximité immédiate des modèles les plus réputés du marché.