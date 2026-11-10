Huawei prépare une nouvelle déclinaison de son ordinateur pliable. Richard Yu, directeur exécutif du groupe et président de la division Consumer BG, a dévoilé un premier aperçu du MateBook Fold S dans une vidéo publiée sur Weibo. Ce nouveau modèle adopte un format nettement plus compact que le MateBook Fold de 18 pouces lancé en 2025.

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Le constructeur a également confirmé l’ouverture des précommandes en Chine le 14 novembre. Trois coloris seront proposés : Cloud Sea Blue, Sky White et Magic Night Black. Cependant, Huawei n’a pas encore communiqué la date de présentation officielle, le prix ou la fiche technique complète.

Huawei mise sur un format pliable plus facile à transporter

Dans sa vidéo publiée le 10 novembre, Richard Yu présente le MateBook Fold S à travers une petite démonstration de magie. Il place le MateBook Fold Ultimate Design dans une enveloppe, plie cette dernière en deux, puis en sort un appareil nettement plus petit : le nouveau Fold S.

Le modèle apparaît dans une finition Cloud Sea Blue et adopte, une fois refermé, un format proche de celui d’un livre. Une petite surface carrée lumineuse est également visible sur sa face extérieure. Huawei semble ainsi vouloir proposer une expérience plus compacte, sans renoncer au principe d’un grand écran dépliable.

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Le MateBook Fold S fonctionne sous HarmonyOS et disposerait d’un écran de 14,7 pouces lorsqu’il est entièrement déplié. Il se rapprocherait donc davantage des dimensions d’un ordinateur portable classique que le MateBook Fold original, dont la dalle atteint 18 pouces.

Un écran externe baptisé Live Display

L’une des particularités visibles du MateBook Fold S est son écran externe, que Huawei appelle Live Display. Positionné à côté d’un module photo triple baptisé AI Camera, il peut notamment afficher l’heure lorsque l’ordinateur est fermé.

Huawei n’a pas encore précisé les autres fonctionnalités de cet écran. Son rôle dans l’utilisation quotidienne reste donc à découvrir, tout comme les modalités de saisie sur ce format compact. Le constructeur n’a notamment pas détaillé la manière dont le clavier sera intégré ou utilisé lorsque l’appareil est déplié.

Un poids annoncé autour de 600 grammes, mais encore non confirmé

Les premières informations évoquent un poids d’environ 600 grammes. Une valeur particulièrement intéressante pour un ordinateur pliable destiné à accompagner les déplacements, mais qui n’a pas encore été confirmée par Huawei.

La marque n’a pas davantage communiqué sur le processeur, la capacité de la batterie ou les autres caractéristiques techniques. Ces informations devraient être dévoilées lors de la présentation officielle.

Pour rappel, le premier MateBook Fold avait été lancé en Chine en mai 2025 avec un écran OLED à double couche et un format plié correspondant à une diagonale de 13 pouces. Une version actualisée est désormais commercialisée à partir de 24 999 yuans, soit environ 3 340 euros.

Avec le MateBook Fold S, Huawei semble vouloir explorer une autre approche du PC pliable : privilégier la compacité et la mobilité plutôt que les dimensions maximales de l’écran. Les précommandes ouvriront le 14 novembre en Chine, mais il faudra attendre davantage d’informations pour connaître le prix et les éventuelles perspectives de commercialisation internationale.