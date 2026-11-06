Le MacBook Neo aurait dépassé les attentes d’Apple. Après le succès de son premier ordinateur portable abordable, lancé en mars 2026 à partir de 699 euros, la marque préparerait déjà une deuxième génération avec des ambitions commerciales nettement supérieures. Selon une nouvelle fuite, Apple prévoirait de doubler la production de masse du MacBook Neo 2 dès le premier semestre 2027.

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L’information provient du leaker Lanzuk, qui affirme qu’Apple anticipe une demande particulièrement importante pour son prochain ordinateur portable. La firme aurait initialement prévu environ 8 millions d’unités pour la première génération. Si les nouvelles estimations se confirment, elle pourrait viser plus de 16 millions de MacBook Neo 2 expédiés au cours des six premiers mois de 2027.

Ces chiffres restent toutefois à prendre avec prudence : Apple n’a communiqué ni ses objectifs de production ni l’existence officielle d’un successeur. Ils donnent néanmoins une indication de l’importance que pourrait prendre cette nouvelle gamme dans la stratégie Mac du constructeur.

Un premier MacBook Neo qui a trouvé son public

Présenté en mars 2026, le MacBook Neo a séduit une partie des acheteurs grâce à son prix de départ de 699 euros. Sur Reddit, plusieurs utilisateurs le décrivent comme un excellent premier ordinateur portable, notamment face aux Chromebook proposés dans la même gamme tarifaire. D’autres le considèrent comme une machine adaptée aux enfants ou aux usages familiaux.

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Le succès n’a cependant pas fait l’unanimité. Certains amateurs de Mac estiment que les compromis matériels sont trop importants au regard du prix demandé, en particulier lorsqu’on le compare au MacBook Air et au MacBook Pro. Cette perception pourrait peser sur les évolutions attendues de la deuxième génération.

La question sera donc de savoir si Apple parviendra à conserver le positionnement accessible du Neo tout en corrigeant certaines de ses limitations. Une hausse des performances ou de la mémoire pourrait rendre l’offre plus convaincante, à condition de ne pas faire grimper sensiblement le prix.

12 Go de RAM et puce A19 Pro : les premières pistes

Pour le moment, la fiche technique du MacBook Neo 2 reste largement inconnue. Les premières rumeurs évoquent toutefois une mémoire vive portée à 12 Go, contre une configuration qui n’est pas précisée dans les informations disponibles ici, ainsi que l’intégration possible d’une puce A19 Pro.

Ces deux évolutions pourraient améliorer le confort d’utilisation et la longévité de l’ordinateur, notamment pour les applications plus exigeantes. Mais, il est encore beaucoup trop tôt pour considérer ces caractéristiques comme acquises. Aucun détail fiable n’est communiqué sur l’écran, l’autonomie, la connectique ou les autres changements matériels.

Le prix sera tout aussi déterminant. Si Apple parvient à conserver un tarif proche des 599 dollars de la première génération tout en augmentant la mémoire et les performances, le MacBook Neo 2 pourrait renforcer l’attractivité de cette nouvelle famille d’ordinateurs.

Apple veut-il installer durablement le MacBook Neo ?

L’hypothèse d’un lancement plus ambitieux en 2027 suggère qu’Apple pourrait vouloir faire du MacBook Neo une véritable porte d’entrée dans son univers informatique. La gamme viserait notamment les utilisateurs qui recherchent un ordinateur simple, accessible et suffisamment polyvalent pour les tâches quotidiennes, sans nécessairement investir dans un MacBook Air.

Reste à confirmer les volumes de production évoqués par Lanzuk et le calendrier précis de cette deuxième génération. Pour l’instant, le MacBook Neo 2 demeure un produit non annoncé, dont les caractéristiques et le prix sont encore largement inconnus.