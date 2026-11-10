Samsung préparerait une nouvelle application baptisée Memory, conçue pour aider les utilisateurs à retrouver plus facilement les informations enregistrées sur leur smartphone. Intégrée à l’écosystème Galaxy AI, elle centraliserait captures d’écran, liens, extraits de texte, contenus importés depuis d’autres applications et notes vocales, avant de les organiser automatiquement grâce à l’intelligence artificielle.

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Repérée dans des écrans de configuration et de premières interfaces, l’application semble déjà en cours de développement. Samsung n’a toutefois encore rien officialisé, ni communiqué de date de lancement. Son arrivée pourrait coïncider avec One UI 9.5, une version de l’interface attendue dans les prochaines semaines selon les informations disponibles.

Samsung Memory veut transformer les contenus enregistrés en collections organisées

Les premiers écrans de présentation donnent un aperçu des différentes méthodes de sauvegarde envisagées. Les utilisateurs pourraient prendre une capture d’écran, importer un contenu depuis une autre application via le menu de partage, copier-coller un lien ou un texte, ou encore enregistrer une note vocale.

Samsung prévoirait également des raccourcis pour faciliter la collecte. Un balayage vers le bas avec trois doigts permettrait notamment de réaliser une capture d’écran, tandis qu’une pression simultanée sur les boutons Volume haut et latéral lancerait l’enregistrement d’une note vocale.

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L’intérêt de Memory se trouverait surtout dans le traitement des informations après leur enregistrement. Galaxy AI pourrait générer automatiquement un titre, résumer le contenu, ajouter des étiquettes pertinentes et regrouper les éléments similaires dans des collections. L’application serait également capable de reconnaître une capture d’écran représentant une page Web et de retrouver le lien original correspondant. Une fonction particulièrement pratique pour remettre la main sur un article sauvegardé plusieurs semaines auparavant.

L’importation d’une adresse Web déclencherait elle aussi un traitement automatique : récupération du titre, création d’une courte description et extraction des informations importantes. L’utilisateur conserverait néanmoins la possibilité de modifier le titre, d’ajouter un favori, de verrouiller une entrée, de la déplacer dans une collection ou de la supprimer.

Une réponse de Samsung à Pixel Screenshots et Oppo Mind Space

Samsung ne serait pas le premier constructeur à explorer cette approche. Google propose déjà Pixel Screenshots, tandis qu’Oppo développe une expérience comparable avec Mind Space. Le principe est similaire : utiliser l’IA pour transformer des contenus dispersés dans différentes applications en une mémoire numérique plus facile à consulter.

Samsung dispose déjà d’une application Collection, mais celle-ci est réservée au marché chinois. Memory pourrait donc étendre cette logique à davantage d’utilisateurs Galaxy, avec une intégration plus poussée de Galaxy AI.

L’intérêt est assez évident au quotidien. Les captures d’écran s’accumulent dans la galerie, les liens restent dans les conversations ou le navigateur et les notes vocales finissent parfois oubliées. Une bibliothèque centralisée, capable de comprendre et de retrouver ces contenus à partir de leur contexte, pourrait devenir un véritable outil de recherche personnelle.

La question de la confidentialité reste à surveiller

La gestion des données mérite toutefois une attention particulière. D’après les informations visibles dans les paramètres de l’application, Samsung indique que les contenus enregistrés sont traités, mais ne sont pas conservés dans les paramètres de l’application. Une option permettrait également de limiter le traitement à l’appareil.

Cette possibilité de traitement local constitue un point intéressant pour les utilisateurs soucieux de leur confidentialité. Samsung précise néanmoins que certaines fonctions d’intelligence avancées nécessitent un traitement en ligne. Il faudra donc attendre une présentation officielle pour connaître précisément les données concernées, les modalités de traitement et les éventuelles limites du fonctionnement hors ligne.

Samsung n’a pas encore confirmé l’existence commerciale de Memory ni son calendrier de lancement. Une intégration à One UI 9.5 est évoquée, mais reste à ce stade une hypothèse. Si elle se concrétise, l’application pourrait ajouter une dimension particulièrement utile à Galaxy AI : faire du smartphone non seulement un outil de collecte d’informations, mais aussi un espace capable de les retrouver au bon moment.