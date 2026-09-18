Après près de quatre mois d’attente, Samsung donne officiellement le coup d’envoi au déploiement de One UI 9 en version stable. Les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra sont les premiers smartphones concernés, avant une extension progressive à d’autres appareils Galaxy.

La nouvelle interface apporte plusieurs évolutions autour de Galaxy AI, de la personnalisation et du multitâche, mais toutes les fonctions ne seront pas nécessairement disponibles sur chaque appareil compatible. Samsung n’a surtout pas encore communiqué de calendrier détaillé pour les générations précédentes.

Les Galaxy S26 sont les premiers à recevoir One UI 9

Samsung a confirmé sur son Newsroom le lancement officiel de One UI 9 pour les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra. Le déploiement a commencé, mais cela ne signifie pas que tous les propriétaires de ces smartphones peuvent immédiatement télécharger la mise à jour. Comme habituellement chez Samsung, la disponibilité dépend notamment du pays, de l’opérateur et de la variante de l’appareil.

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Plusieurs jours peuvent donc s’écouler avant que One UI 9 atteigne l’ensemble du parc compatible. Les utilisateurs qui ne voient pas encore apparaître la notification peuvent effectuer une vérification manuelle depuis Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation.

Samsung confirme également que One UI 9 sera progressivement proposé à davantage d’appareils Galaxy. Le constructeur n’a toutefois pas encore publié la liste officielle complète ni les dates correspondant à chaque modèle.

Cette absence de calendrier détaillé constitue désormais la principale inconnue du déploiement.

Les Galaxy S25, S24 et plusieurs pliables pourraient suivre rapidement

Les appareils ayant participé au programme bêta constituent logiquement les principaux candidats pour la prochaine vague. La bêta de One UI 9 a notamment concerné les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, mais aussi leurs prédécesseurs Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6. Plusieurs générations de la gamme Galaxy S ont également participé aux tests, jusqu’aux Galaxy S23.

Les Galaxy S25, S25+, S25 Ultra et S25 FE devraient donc figurer parmi les appareils à surveiller, tout comme les Galaxy S24, S24+, S24 Ultra et S24 FE.

Samsung a également testé la mise à jour sur plusieurs modèles plus accessibles des séries Galaxy A, dont les Galaxy A57, A56, A55, A37, A36, A35 et A25.

La présence d’un smartphone dans le programme bêta ne constitue pas en elle-même une date officielle de déploiement stable. Elle montre néanmoins que Samsung dispose déjà de versions de One UI 9 adaptées à ces appareils, ce qui pourrait accélérer leur passage vers la version définitive.

Le constructeur devrait préciser progressivement l’ordre de déploiement selon les gammes et les marchés.

My FanCam ajoute un suivi automatique dans les vidéos

Parmi les fonctions mises en avant avec One UI 9 figure My FanCam, un nouvel outil consacré à la vidéo. La fonction permet de sélectionner une personne dans une séquence déjà enregistrée afin que le système puisse ensuite la suivre automatiquement.

L’idée est particulièrement adaptée aux vidéos de concerts, de spectacles ou d’événements sportifs dans lesquelles l’utilisateur souhaite conserver une personne spécifique au centre de l’attention.

Plutôt que de recadrer manuellement la vidéo image par image, My FanCam exploite les capacités de traitement du smartphone pour automatiser une partie du travail.

Cette fonction illustre une évolution désormais récurrente dans les applications photo et vidéo des smartphones : l’intelligence artificielle intervient de plus en plus après la capture pour permettre de modifier la composition d’une séquence.

Cependant, My FanCam pourrait rester réservé à certains appareils Galaxy haut de gamme. Samsung n’a pas encore détaillé précisément la compatibilité de chaque fonction avec les anciens modèles.

Les différences de processeur et de capacités Galaxy AI devraient donc continuer à créer une séparation entre les nouveautés générales de One UI 9 et celles nécessitant les plateformes matérielles les plus récentes.

Now Brief devient plus interactif avec les cartes génératives

One UI 9 fait également évoluer Now Brief, l’espace utilisé par Samsung pour présenter des informations contextuelles au fil de la journée. Samsung ajoute notamment de nouvelles Generative Cards et Editable Cards. Leur objectif est de rendre les informations affichées plus dynamiques et davantage adaptées aux besoins immédiats de l’utilisateur.

Cette évolution s’inscrit dans la stratégie engagée depuis plusieurs générations par Samsung autour de l’IA contextuelle. Le smartphone ne doit plus seulement attendre qu’une application soit ouverte : il tente progressivement de sélectionner les informations pertinentes et de les présenter avant que l’utilisateur ait besoin de les rechercher.

Now Brief devient ainsi une surface importante pour Galaxy AI. La possibilité d’éditer certaines cartes peut également réduire la rigidité habituelle des recommandations automatiques. Une interface contextuelle n’est réellement utile que si l’utilisateur conserve la possibilité de modifier ce que l’IA considère comme prioritaire.

Comme My FanCam, certaines de ces fonctions pourraient toutefois dépendre du matériel et ne pas être proposées sur l’ensemble des appareils recevant One UI 9.

Quick Panel, Samsung Notes et Game Booster évoluent aussi

Les nouveautés les plus largement disponibles devraient se trouver dans les fonctions système. One UI 9 introduit notamment un Quick Panel encore plus personnalisable. Samsung continue ainsi d’assouplir l’organisation de ses réglages rapides afin que chaque utilisateur puisse construire une disposition correspondant davantage à ses habitudes.

Samsung Notes reçoit de son côté une fonction baptisée Tape. Elle enrichit les possibilités de prise de notes et s’inscrit dans les efforts de Samsung pour faire de son application un outil plus polyvalent, notamment sur les Galaxy équipés de grands écrans ou d’un S Pen.

Les joueurs bénéficient également de nouvelles options dans Game Booster. Samsung étend les réglages permettant d’adapter le comportement du smartphone pendant les sessions de jeu, un domaine particulièrement important sur les modèles Galaxy S et les pliables haut de gamme.

Ces améliorations sont moins spectaculaires que les fonctions estampillées Galaxy AI, mais elles peuvent avoir davantage d’impact au quotidien puisqu’elles touchent directement les éléments de l’interface utilisés régulièrement.

One UI 9 poursuit ainsi le travail de personnalisation engagé par Samsung depuis plusieurs générations plutôt que d’imposer une refonte complète de ses habitudes d’utilisation.

Samsung DeX se rapproche encore davantage d’un environnement PC

La mise à jour réserve également plusieurs changements importants à Samsung DeX. One UI 9 améliore notamment la gestion de plusieurs écrans ainsi que les possibilités de fenêtrage. L’objectif est de rendre l’utilisation d’un smartphone Galaxy connecté à un moniteur plus proche d’un environnement informatique traditionnel.

Le support multi-écran est particulièrement intéressant dans ce contexte. DeX n’est plus uniquement pensé comme une interface agrandie permettant d’utiliser quelques applications Android sur un moniteur externe. Samsung cherche progressivement à améliorer la gestion des fenêtres et des espaces de travail afin de répondre à des scénarios plus exigeants.

Cette évolution intervient alors que les smartphones disposent de processeurs capables d’exécuter des charges de travail de plus en plus lourdes. Le problème n’est donc plus nécessairement la puissance disponible, mais la capacité du système d’exploitation à exploiter correctement cette puissance sur de grands écrans.

One UI 9 semble continuer à réduire cette distance. Les Galaxy pliables pourraient particulièrement bénéficier de cette évolution. Leur format les positionne déjà entre smartphone et petite tablette, tandis que DeX leur permet de prolonger cette expérience sur un écran externe.

Le véritable enjeu sera la vitesse de déploiement sur les anciens Galaxy

Le lancement sur les Galaxy S26 n’est finalement que la première étape..Samsung dispose désormais d’un catalogue important de smartphones bénéficiant de longues politiques de mises à jour. Cette stratégie constitue un avantage pour les utilisateurs, mais elle impose également au constructeur de déployer chaque nouvelle version de One UI sur un nombre croissant de modèles et de configurations.

La prochaine étape sera donc de voir à quelle vitesse One UI 9 atteindra les Galaxy S25, S24, S23, les générations précédentes de Galaxy Z et les différentes séries Galaxy A concernées.

La question des fonctions réellement disponibles sera tout aussi importante. Un appareil peut recevoir One UI 9 sans bénéficier de l’intégralité des nouveautés Galaxy AI présentées sur les modèles récents. Samsung devra donc distinguer clairement les fonctions universelles de celles réservées à certains processeurs ou appareils premium.

Après plusieurs mois de bêta, One UI 9 entre désormais dans sa phase la plus importante : celle où les nouveautés quittent les modèles de démonstration pour rejoindre progressivement les millions de Galaxy déjà entre les mains des utilisateurs.