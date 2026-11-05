Le catalogue de processeurs Intel pourrait encore se complexifier en 2027. Selon plusieurs fuites, le fabricant préparerait deux nouvelles familles de puces pour ordinateurs portables, baptisées Moon Lake et Wildcat Lake Refresh. Deux architectures qui ne viseraient pas les mêmes usages, avec une priorité donnée à l’autonomie et à la sobriété énergétique pour la première, contre davantage de puissance pour la seconde.

Publicité

D’après les informations partagées par le leaker Jaykihn, Wildcat Lake Refresh pourrait arriver au deuxième trimestre 2027, tandis que Moon Lake serait attendu au quatrième trimestre. Un calendrier qui réserve une première surprise : la puce commercialisée plus tard ne serait pas nécessairement la plus performante.

Intel semble en effet envisager deux positionnements distincts plutôt qu’une simple succession de générations.

Moon Lake : l’efficacité énergétique avant la puissance

Moon Lake serait destinée aux ordinateurs portables abordables et peu énergivores. Intel viserait notamment des machines capables de fonctionner sans ventilateur, pour lesquelles l’autonomie et le silence comptent davantage que les performances brutes.

Publicité

Les premières informations évoquent jusqu’à quatre cœurs basse consommation Darkmont, sans cœurs de performance traditionnels. Une enveloppe énergétique annoncée à seulement 6 W renforcerait cette orientation. Si ces caractéristiques se confirment, Moon Lake pourrait ainsi équiper des PC portables conçus pour les usages quotidiens, sans chercher à rivaliser avec les configurations les plus puissantes.

Wildcat Lake Refresh : davantage de cœurs de performance

Wildcat Lake Refresh suivrait une stratégie différente. Cette famille pourrait intégrer jusqu’à quatre cœurs de performance, accompagnés de quatre cœurs basse consommation. Ce serait le double du nombre de cœurs de performance évoqué pour l’actuelle gamme Wildcat Lake.

Les fuites mentionnent également une prise en charge d’Intel vPro et des limites de puissance configurables pouvant atteindre 35 W. Ces caractéristiques ouvriraient la voie à des ordinateurs portables plus polyvalents, capables de répondre à des besoins professionnels et à des tâches plus exigeantes.

La fabrication constituerait une autre différence entre les deux familles. Wildcat Lake Refresh utiliserait le procédé amélioré 18A-P pour sa tuile de calcul, tandis que Moon Lake resterait sur la technologie 18A standard. Intel miserait donc sur deux approches techniques adaptées à des objectifs différents.

Nova Lake, Razor Lake-AX : un catalogue toujours plus dense

Ces deux familles ne seraient qu’une partie du programme d’Intel. Le constructeur travaillerait également sur Nova Lake, une architecture destinée à alimenter sa prochaine génération de processeurs pour ordinateurs de bureau et portables hautes performances. Certains modèles de bureau pourraient bénéficier de caches plus importants, dans l’objectif de concurrencer les Ryzen X3D d’AMD.

Du côté des ordinateurs portables, Nova Lake-HX serait pressenti sous l’appellation Core Ultra 4000. Intel développerait aussi Razor Lake-AX, un projet axé sur les performances graphiques intégrées, même si son avenir dans les PC portables grand public reste incertain.

Autre piste évoquée : le retour de l’architecture Raptor Lake-HX sous une nouvelle appellation, Core 2000 HX. Cette éventualité ajouterait encore une famille à une gamme déjà difficile à déchiffrer pour les acheteurs.

Le nom du processeur ne suffira plus pour choisir un PC

Si ces projets se concrétisent, les consommateurs devront regarder au-delà du nom commercial et de la date de lancement pour comparer les ordinateurs portables. Un processeur plus récent ne sera pas automatiquement plus rapide qu’un modèle lancé auparavant : son positionnement, son nombre de cœurs, son enveloppe énergétique et sa conception compteront tout autant.

Pour Intel, l’enjeu sera aussi de rendre cette segmentation compréhensible. Entre les puces conçues pour maximiser l’autonomie, celles destinées aux machines professionnelles et les modèles hautes performances, la multiplication des références pourrait rendre le choix d’un PC portable encore plus délicat.