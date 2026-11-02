La pénurie de mémoire vive continue de faire grimper les prix des ordinateurs monocartes Raspberry Pi. La version du Raspberry Pi 5 équipée de 16 Go de RAM vient ainsi de subir une nouvelle augmentation de 80 dollars, portant son tarif à 385 dollars – 480 euros en France.

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Une évolution particulièrement marquante pour une configuration commercialisée à l’origine à seulement 120 dollars.

Cette hausse s’inscrit dans une série de révisions tarifaires liées aux difficultés d’approvisionnement en mémoire DRAM. Les versions 16 Go du Raspberry Pi Compute Module 5 sont également concernées : leur prix augmente de 40 dollars et se situe désormais entre 375 et 415 dollars selon la configuration.

La mémoire DRAM de 16 Go au cœur des augmentations

Eben Upton, PDG de Raspberry Pi, explique que cette nouvelle hausse résulte principalement de l’absence de fournisseurs alternatifs pour les composants DRAM de 16 Go, à laquelle s’ajoutent les tensions sur d’autres composants. Il reconnaît que ces augmentations sont difficiles à accepter pour les clients, tout en les présentant comme inévitables dans les conditions actuelles du marché.

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Le dirigeant recommande aux acheteurs de ne pas payer pour une capacité mémoire dont ils n’auraient pas réellement besoin. Il invite ainsi les utilisateurs à se tourner vers des Raspberry Pi moins généreusement équipés en RAM ou vers des générations précédentes, lorsque leurs besoins le permettent.

La pression tarifaire ne concerne d’ailleurs pas uniquement le modèle 16 Go. La version 2 Go du Raspberry Pi 5 avait déjà connu une augmentation de prix le mois dernier, signe que les difficultés d’approvisionnement affectent plusieurs configurations de la gamme.

Un Raspberry Pi 5 au prix d’un mini-PC

À 385 dollars, le Raspberry Pi 5 de 16 Go se rapproche désormais du tarif de certains mini-PC de bureau. Le positionnement économique qui a largement contribué au succès de la plateforme devient donc plus difficile à maintenir pour les configurations les mieux dotées en mémoire.

Eben Upton assure néanmoins que ces augmentations ne sont pas destinées à durer. Raspberry Pi compte revenir sur les hausses tarifaires lorsque les coûts de la mémoire diminueront. Le dirigeant estime que la situation actuelle est difficile, mais temporaire, et affirme que l’entreprise souhaite rétablir des prix plus accessibles dès que les conditions d’approvisionnement le permettront.

En attendant une amélioration du marché de la mémoire, les acheteurs devront donc arbitrer plus soigneusement leurs besoins. Pour les projets qui ne nécessitent pas 16 Go de RAM, les configurations moins coûteuses ou les anciennes générations pourraient constituer des alternatives plus adaptées.